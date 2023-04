"Ne me montre pas du doigt, Eric!": L’affaire du micro caché ravive la guerre Ciotti-Pradié

"C’est inadmissible, pitoyable, minable!" Entre les mâchoires crispées de Christelle d’Intorni, les qualificatifs fusent en rafale. La députée LR azuréenne, proche d’Éric Ciotti, ne va pas jusqu’à parler de trahison… mais il s’en faut de peu.

L’objet de son courroux se nomme Aurélien Pradié. Et l’affaire qui le justifie remonte au 17 février, dernier jour de l’examen de la réforme des retraites à l’Assemblée.

Pour les besoins d’un reportage de France Télévisions, le député LR du Lot a accepté d’être suivi toute la journée. Sous sa veste, un micro-cravate est dissimulé. Tout ce qu’il dit, et tout ce que disent ses voisins dans l’hémicycle, est enregistré par les journalistes.

La Varoise Laure Lavalette (RN), Arthur Delaporte (PS) et Marie-Charlotte Garin (EELV) sont également appareillés.

Mais Pradié, contrairement à ses collègues, "oublie" d’en aviser le président de son groupe, Olivier Marleix, et le chef de son parti, le Niçois Éric Ciotti, avec lequel les relations sont tendues depuis plusieurs semaines.

"Ne me montre pas du doigt, Eric!"

La séance au Palais-Bourbon est houleuse. Pradié, qui défend bec et ongles son amendement sur les carrières longues, est applaudi sur les bancs de la Nupes (1).

Ce qu’il se passe ensuite, dans les rangs des Républicains, est resté confidentiel jusqu’à la diffusion du reportage sur France 2. Une séquence montre un échange virulent entre Ciotti et Pradié. Ce dernier s’agace et répète à plusieurs reprises: "Ne me montre pas du doigt, Eric! Tu fais ce que tu veux, mais tu ne me montres pas du doigt. Il y a des limites…"

Des images – et des mots – que les élus Républicains découvrent le 26 mars, effarés, en même temps que les téléspectateurs.

"J’ai moi-même été suivie pendant cinq jours par des caméras de télévision, rappelle Christelle d’Intorni. La moindre des choses est de prévenir ses collègues que les échanges sont susceptibles d’être enregistrés et diffusés!"

Éric Pauget est au diapason. "C’est inacceptable et déloyal, s’emporte le député LR antibois. Humainement, c’est dégueulasse. Lorsqu’on voit la scène, il est évident que Pradié joue un rôle pour se mettre en valeur au détriment d’Eric. Tout est parfaitement calculé!"

Rappel à l’ordre

Le député du Lot a-t-il sciemment cherché à "piéger" son homologue maralpin? Son entourage le nie catégoriquement.

"Aurélien a informé les collègues présents à ses côtés qu’il portait un micro, affirme l’un de ses proches collaborateurs. Quant à Ciotti, s’il n’était pas venu au contact, il n’aurait jamais été enregistré!"

Ces arguments, martelés lors d’une réunion houleuse après la diffusion du reportage, n’ont visiblement pas convaincu. Un signalement a été fait auprès du bureau de l’Assemblée nationale.

Cette instance s’est prononcée ce mercredi: les édiles porteurs d’un micro miniature feront l’objet d’un "rappel à l’ordre".

Ce vendredi après-midi, la présidente Yaël Braun-Pivet a adressé un courrier aux députés pour leur préciser qu’un point serait fait prochainement "sur les règles de prises d’images ou de son dans l’enceinte de l’Assemblée".

C’est peu dire que cet épisode a renforcé le malaise au sein des Républicains. "Désormais, quand je m’approcherai de Pradié, je ferai attention à ce que je dis", grimace Éric Pauget. " Tout cela crée un climat de suspicion incroyable", renchérit Christelle d’Intorni.

"Le sens du collectif est important, souffle Alexandra Martin, députée LR de la 8e circonscription des Alpes-Maritimes. Nous devons pouvoir nous faire confiance."

Le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est mal parti.

1. Aurélien Pradié a été exclu le lendemain des instances dirigeantes des Républicains.