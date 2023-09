"Les passe-droits et les blocages, ce n’est pas nous": Renaud Muselier fait une rentrée très politique

Renaud Muselier a choisi les Alpes-Maritimes et le Var pour faire sa rentrée. Au lycée des Eucalyptus à Nice, puis au lycée professionnel Claret à Toulon, il a réaffirmé ses ambitions pour les 155.000 élèves de la seconde à la terminale. De passage au siège de Nice-Matin, le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a élargi son propos… et glissé quelques tacles à ses anciens amis Républicains.

La rentrée s'annonce financièrement difficile. Que peut faire la Région pour atténuer le choc?

Nous lançons une opération "100% pouvoir d’achat". Cela passera par un versement de 250 euros ciblé sur les femmes isolées, les travailleurs pauvres, les familles nombreuses de la classe moyenne et, bien sûr, les étudiants [dont les revenus sont inférieurs à 1.100 euros par personne au sein du foyer, ndlr]. Cent mille foyers devraient être concernés. Pour financer cette opération, vingt-cinq millions d’euros de fonds européens vont être débloqués.

Comment en bénéficier?

Il suffira de s’inscrire sur une plateforme accessible depuis le site de la Région à partir du 19 septembre. Les dossiers seront instruits en octobre et novembre, avec des réponses au cas par cas. Les bénéficiaires seront crédités par virement avant le 31 décembre. Ce dispositif s’ajoute aux aides habituelles réservées aux jeunes: l’e-Pass Jeunes pour la culture et le sport, le Pass Zou pour se déplacer de façon illimitée et le Pass Santé Jeunes pour accompagner les moins de 26 ans dans leur parcours santé. (1)

La rentrée, c’est aussi la Coupe du monde de rugby qui commence vendredi. C'est un événement que vous préparez depuis quatre ans. Pourquoi est-ce aussi important pour vous?

Je suis rugbyman. Les valeurs de solidarité, de collectif et de d’engagement portées par ce sport me sont chères. Je me suis battu pour que notre région soit la première de France pour cette compétition. Nous accueillons dix matchs, dont quatre à Nice! En cinq ans, nous avons investi dix millions d’euros qui vont évidemment profiter aux clubs amateurs. On a 28.000 licenciés; on veut monter à 40.000.

Marseille est la seule grande ville de France où, par décision de la municipalité, il n’y aura pas de fan zone officielle. Comprenez-vous cette décision?

Pas du tout. [Grave] C’est une faute. On doit se servir de ces grands événements pour amener une liesse populaire.

Où en est-on de l’affaire du Grand Prix de France (2)? Et de l’audit piloté par la Région?

Cet audit s’est achevé le 31 août. Nous attendons la synthèse dans les prochains jours. Il faut distinguer deux aspects: la dette, qu’il faut régler sous peine de léser les entreprises qui sont intervenues, et les raisons de cette dette qu’il faut déterminer. J’attends une transparence totale.

Les mauvaises langues prétendent qu’en filigrane de cette affaire, les Républicains d’Éric Ciotti cherchent à déstabiliser Christian Estrosi, président du Groupement d'intérêt public (GIP) qui gérait le Grand Prix de France?

Tout ce que fait Christian, Eric est contre. C’est sa méthode…

Lorsque Ciotti accuse Estrosi de vouloir "combler le trou de la dette du Grand Prix de France avec l'argent des contribuables niçois et métropolitains", il est à côté du paddock?

[Hilare] Je dirais même qu’il est sorti de la piste! La réalité, c’est qu’on a organisé une manifestation de dimension mondiale qui a rapporté 80 millions d’euros. J’aimerais bien que nous puissions continuer à accueillir un Grand Prix, idéalement fin avril-début mai ou en septembre.

Vos anciens amis Républicains maralpins vous accusent de sous-doter les Alpes-Maritimes. Vous avez eu l’occasion de dialoguer avec eux?

Non. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: au cours de ce mandat, nous allons déployer 5 milliards d’euros dans ce département. Sans exclure aucun territoire, dès lors que les dossiers sont bien préparés et qu’ils correspondent à nos objectifs. Si nous faisions des choix politiques, pensez-vous que nous aurions accordé une subvention de 138.000 euros à Cap-d’Ail, le 26 juin, dont le maire [Xavier Beck, ndlr] est un proche d’Éric Ciotti? Croyez-vous que nous aurions voté 9 millions d’euros pour Cannes cette année, dont 190.000 euros pour une crèche écoresponsable? Il n’y aura jamais de passe-droit ou de blocage politique; ça, ce n’est pas nous. Depuis que j’ai lancé un numéro vert "SOS clientélisme" pour les villes mal traitées par le conseil départemental des Alpes-Maritimes, quatorze maires se sont signalés.

Déjà 39 morts à Marseille depuis le 1er janvier. La faute à qui?

D’abord, aux trafiquants de drogue qui s’entre-tuent. Ensuite, à la décision du gouvernement de fermer les points de deal – ce qui est évidemment une bonne chose en soi. On peut aussi regretter que le maire ne travaille pas avec les services de l’État.

Aux municipales de 2026…

Je pèserai dans le match, c’est évident! Comme je rentrerai dans le match des Européennes.

1. Modalités et inscription sur le site du conseil régional: www.maregionsud.fr.

2. Le GIP, présidé par Christian Estrosi, a laissé une dette de plus de 27 millions d’euros.