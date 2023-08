"Il y a une volonté manifeste de me nuire" indique la maire LR d’Auribeau Michèle Paganin

Michèle Paganin a le teint bronzé, mais confesse peiner à trouver le sommeil. Soucieuse, on le serait à moins! Aux accusations diffusées à son encontre sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois, à l’opposition déclarée de certains membres de sa majorité municipale et aux procédures déjà en cours, se sont ajoutés une perquisition en mairie d’Auribeau, le 20 juillet dernier, et une enquête pour prise illégale d’intérêts ouverte par le Parquet de Grasse.

Sale temps pour la maire LR et vice-présidente du conseil départemental, que l’on soupçonne d’avoir favorisé son ex-époux, Marc Paganin, dans un conflit qui l’oppose à sa commune, l’affaire dite du Parc des Condamines. Assistée de son avocat, Me Julien Prandi, Michèle Paganin répond à nos questions. Avec combativité. Pour "éclairer ses administrés" et dénoncer, à son tour, "une volonté manifeste de me nuire" à laquelle l’élue entend ne pas céder. Parole à la défense.

Votre sentiment après la perquisition en mairie?

Je suis sereine, parce que c’est une situation saine. Une perquisition n’est jamais agréable, mais les gendarmes ont désormais des documents réels, pour que s’applique la vraie justice, pas celle de la rue, des réseaux sociaux, ou des petits mots glissés dans la boîte aux lettres. Je vais être auditionnée, et je vais pouvoir m’expliquer face à de vrais juristes, pas des accusateurs qui propagent interprétations et mensonges.

Marc Paganin, votre ex-mari, réclame en justice le remboursement de 600.000€ dans le cadre du PAE (Plan d’Aménagement d’Ensemble) signé avec la commune lors de la création du Parc des Condamines, le lotissement aux 50 lots qu’il a commercialisé. En tant que maire, que répondez-vous aux accusations de prise illégale d’intérêts?

D’abord, je suis maire depuis 2020, après avoir été élue dans l’équipe de Jacques Varrone en 2014. Or le PAE date de 2005, modifié en 2013, donc je suis loin de tout ça. De plus, le recours préalable de Marc Paganin contre la commune date du 13 décembre 2019, lorsque je n’étais plus adjointe à l’urbanisme car j’avais démissionné de mes délégations. Je restais conseillère municipale, mais j’étais déjà passée dans l’opposition.

Pourquoi cette démission? Jacques Varrone dit vous avoir pris , après une lettre anonyme?

Jacques Varrone a usé de son autorité en tête à tête, il m’a fait subir une énorme pression au sujet de cette lettre, à laquelle je n’ai toujours pas eu accès. Je me suis sentie trahie parce qu’au lieu de me soutenir, il m’a mise en accusation. Mais les prochaines élections municipales se préparaient déjà, et c’était faire obstacle à ma candidature. Et je n’ai aucune leçon de morale à recevoir de cet homme-là.

Lors du Conseil extraordinaire du 18 juillet, vous avez finalement désigné une autre élue pour représenter la commune dans le dossier Paganin, et initié la création d’une commission municipale. Mea culpa?

Oui, j’aurais dû le faire plus tôt pour éviter tout soupçon, c’est une maladresse. Mais je suis divorcée de mon mari depuis plus de treize ans. Si je n’avais pas été maire, est-ce que j’aurais eu autant de souci?

En 2003, vous avez acheté des terrains avec Marc Paganin, là où le Parc des Condamines a ensuite été réalisé?

Nous étions mariés sous le régime de la communauté, nous sommes devenus propriétaires de deux maisons. L’idée n’était pas de faire un lotissement, mais une pépinière. Entre-temps, ces terrains sont devenus constructibles et on a fait un calcul patrimonial, pour nos enfants. Depuis je n’ai plus aucun lien avec mon mari dans cette affaire.

Sa demande, légitime ou pas?

Ce n’est pas mon affaire. Mais je constate que le tribunal administratif a jugé qu’il réclamait un trop-plein perçu par l’ancienne mairie (N.D.L.R.: parce que tous les équipements prévus dans le PAE n’ont pas été réalisés dans les délais notamment). Et une note de l’ancien avocat de la commune, Me Masquelier, datée du 20 janvier 2020, mettait déjà en garde le maire contre un risque de condamnation. Alors me faire supporter toute cette histoire, c’est un peu fort de café!

La commune a effectivement été condamnée en première instance. Mais son avocat, Me Philippe Chrestia du cabinet Bernard Asso, que vous avez choisi, n’a pas déposé de mémoire de défense et n’était même pas présent à l’audience. Abracadabrantesque?

Je suis sidérée, comme vous. C’est ahurissant! J’étais très remontée contre lui, et je me suis même demandé s’il n’avait pas été payé par l’opposition! J’ai donc alerté le bâtonnier d’un côté, et j’ai obligé Me Chrestia à faire immédiatement appel pour la commune. On va changer d’avocat, mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts.

Si Marc Paganin gagne en appel, comment lui payer plus de 400.000 euros, sachant que seuls 200.000 euros ont été provisionnés?

À Chaque situation, sa solution. Je reste contre l’augmentation des impôts locaux, on verra si on vend des biens communaux et si on a recours à l’emprunt. Mais il faut aussi évoquer deux autres procédures à 650.000 e en jeu, pour des compromis signés par Jacques Varrone avec des promoteurs, auxquels je me suis opposée car ces projets ne correspondent pas à nos règles d’urbanisme! En tout cas, ce ne sont pas les propriétaires des Condamines qui devront supporter la charge d’un éventuel remboursement, contrairement à ce qui est diffusé.

Qu’attendez-vous de l’appel?

Que justice soit faite. Je sais que les Auribellois sont perdus et ne comprennent pas tout, et je regrette que cette situation nous empêche de travailler sereinement. Mais nous avons encore beaucoup de projets pour faire avancer la commune, contrairement à certains revanchards qui attisent la polémique, sans rien à proposer.