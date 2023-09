"Ça me paraît énormissime": Renaud Muselier s’étonne du déficit "faramineux" des Restos du cœur

"Un déficit de 35 millions d’euros, ça me paraît énormissime". Renaud Muselier a réagi ce lundi matin, dans un entretien accordé à Nice-Matin, aux difficultés annoncées la veille sur TF1 par le président des Restos du cœur.

"Nous donnons 560.000 euros par an aux Restos du cœur et aux banques alimentaires, indique le président du conseil régional. On va se reconcentrer sur l’aide alimentaire parce que, là, il y a un problème."

"Comment cet argent est-il dépensé?"

Mais l’élu marseillais s’étonne: "Les montants financiers me paraissent faramineux. Comment peut-on perdre autant d’argent dans une association caritative? Comment cet argent est-il dépensé? S’agit-il d’une consommation énorme de gens qui souffrent ou d’une mauvaise gestion? Il faut quand même voir un peu: ce n’est pas simplement la pauvreté en France…"

Dans un entretien accordé à l’AFP, Patrice Douret, président de l’association créée en 1985 par Coluche, a indiqué que "si rien n’est fait, on pourrait devoir fermer d’ici trois ans". Il a notamment pointé la "hausse très importante" du nombre de personnes qui demandent de l’aide et une "augmentation des coûts de fonctionnement" due à l’inflation. Dimanche soir, sur TF1, il a lancé "un appel aux forces politiques et économiques de notre pays" pour le "lancement d’un plan d’urgence alimentaire".

La ministre des Solidarités, Aurore Bergé, a aussitôt dégainé le carnet de chèques en promettant 15 millions d’euros d’aides supplémentaires.