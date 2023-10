Pétanque: ce qu'il faut savoir sur le 14e Challenge International Denis Ravera qui débute ce vendredi à Monaco

En 2023, l’événement fête donc sa 14e édition, qui se déroulera samedi et dimanche au club bouliste du Rocher mais aussi au sein du clos de la ZAC Saint-Antoine.

Les équipes nationales auront des entraînements demain sur place. 14 nations des cinq continents seront représentées: Monaco, France, Suisse, Slovénie, Croatie, Porto-Rico, Bulgarie, Mexique, USA, Australie, Italie, Turquie, Maroc, Slovaquie.

Elles seront réparties dans quatre catégories: masculine U15, masculine U18, masculine U23, et les féminines. Les favoris annoncés sont la France, la Slovénie et la Croatie. Avec l’espoir bien évidemment que dans certaines catégories les équipes monégasques jouent les trouble-fêtes. Trois épreuves auront lieu lors de ce week-end.

Le tir rapide en relais, épreuve spectaculaire

La doublette, le tir de précision et le tir rapide en relais.

Une dernière épreuve pour le moins spectaculaire avec cinq minutes de course, dans laquelle les deux joueurs font des allers-retours de part et d’autre du terrain et se donnent les relais toutes les 4 boules lancées à tour de rôle.

Le but étant de toucher un maximum de cible durant le temps imparti. Au total, 120 joueurs et entraîneurs seront présents en Principauté. Des invités prestigieux parmi lesquels, le président de la Fédération internationale de boules, et les différentes autorités monégasques (mairie, gouvernement, Conseil national, Palais princier). Les finales sont prévues ce dimanche entre 15 et 16h.