Yacht et villa de luxe à Cannes, parties de padel dans le Var... le reportage polémique sur Cyril Hanouna revient aussi sur son discret attachement à la Côte d'Azur

Alors qu'un numéro d'ores et déjà vecteur de polémiques de Complément d’enquête lui sera consacré ce jeudi 30 novembre à 23h sur France 2, Cyril Hanouna, animateur star de Touche pas à mon poste sur C8 et protégé du magnat des médias Vincent Bolloré, est un habitué des Alpes-Maritimes et du Var, ne serait-ce que par ses attaches familiales.

Quelques heures avant la diffusion de cette enquête, qui s'annonce explosive et que le principal intéressé a voulu interdire, on fait le point: que vient-il faire aussi souvent sur la Côte d'Azur? Quelles sont ses réelles attaches avec la région?

Un yacht Lamborghini amarré sur la Côte d'Azur

Le "Parrain du PAF" pour certains, un véritable "tyran" intouchable pour d'autres (dont certains collaborateurs passés et présents ont témoigné dans Complément d'enquête, sous couvert d'anonymat), Cyril Hanouna a des liens avérés avec les départements 06 et 83.

L'animateur, dont le show est visionné par des millions de téléspectateurs chaque soir, tient à garder une image populaire et proche des gens.

Pourtant, en plus d'une immense et luxueuse demeure à Cannes, achetée pour 4 millions d'euros en 2015, il posséderait un yacht Lamborghini, aperçu au large de Sainte-Maxime cet été par des internautes.

Complément d’enquête révèle en effet que le présentateur producteur louerait à lui-même (par le biais d'une société pour éviter les charges sociales) un bateau d’une valeur de 3 millions d’euros.

Une luxueuse villa cannoise à 4 millions d'euros?

Le capitaine dudit yacht, interrogé face caméra par des journalistes, révèle dans l'émission que l'animateur ne sort jamais de la cabine de pilotage lorsqu'il utilise ce bateau, "de peur d'être pris en photo par des Français", qu'ils soient de simples touristes étonnés de voir l'animateur en vacances, ou de potentiels paparazzis.

"Celui-ci refuse de s’extirper de la cabine et de profiter de baignades", relate Le Parisien, dont des journalistes ont déjà vu le reportage en exclusivité. Même chose pour sa villa cannoise, au sujet de laquelle très peu d'informations ont filtré. Achetée, selon le magazine Challenges, 4 millions d'euros, cette demeure luxueuse bénéficierait d'une "piscine géante et d'une vue à couper le souffle sur la mer".

Un an plus tard, à l'été 2016, l'animateur préférait s'afficher avec le comédien Kev Adams en tenue casquette/tee-shirt/baskets au bord de l'eau, façon deux potes en vacances au camping de Mandelieu-la-Napoule. Paradoxalement, Complément d'enquête révèle également que Cyril Hanouna serait un grand adepte de vêtements de luxe et autres montres à plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'animateur semble avoir deux vies bien distinctes.

Champion de padel dans le Var

Les photos dans la presse ou par des inconnus, Cyril Hanouna ne les refuse cependant pas lorsqu'il s'agit de documenter ses exploits... sur les terrains de padel, façon homme du peuple.

Alors que sa légendaire "discrétion" alimente rumeurs et publications sur les réseaux sociaux, l'homme de télévision s'est fixé un défi très médiatisé: entrer dans le top 100 des meilleurs joueurs français de cette discipline mexicaine dérivée du tennis.

À Bandol, le club de tennis de la commune a accueilli en août dernier un tournoi, le P1000 mixte, qui met en compétition les meilleurs joueurs français. Classé 136e joueur français, Cyril Hanouna avait répondu aux questions de Var-matin. "Je découvre toute la France grâce aux tournois!", affirmait-il alors.

Le 4X4 le plus puissant du monde... dans les rues de Cannes et de Monaco

Eté 2022: Cyril Hanouna aurait passé une partie de ses vacances estivales entre Cannes et Monaco. Cette fois, sans passer inaperçu, comme il en avait l'habitude.

En effet, c'est à bord d'un énorme Mercedes Classe G Brabus V8, soit le 4X4 le plus puissant de la planète, que l'animateur allait acheter sa baguette et ses croissants le matin. Une sorte de "tank" très polluant, estimé à plus de 200.000 euros à l'achat, qui avait fait grincer les dents à la fois des locaux et des internautes, après la divulgation de clichés le montrant au volant.

Un parc d'attractions sur le thème de la télévision à Cannes?

En 2020, en direct dans son émission phare Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna avait fait une drôle de "révélation", comme lui seul en a le secret. En vérité, un scoop qui a rapidement fait pshit.

Le présentateur de C8 avait divulgué des extraits d'une entrevue avec le maire de Cannes, David Lisnard, au cours de laquelle il lui aurait présenté son "projet fou": un parc d'attractions dédié aux émissions à succès de la télévision (dont la sienne?), installé dans la ville du fameux Festival de cinéma et des NRJ Music Awards.

"David Lisnard était assez intéressé, on est même allé voir le terrain ensemble", fanfaronne alors Hanouna. Même s'il possède une maison et des attaches familiales dans la cité, son idée médiatisée a aussitôt été rejetée par les services de la Ville. "Un terrain pour ça, franchement, je ne vois pas", avait-on même tranché du côté de l’hôtel de ville. Coup dur.