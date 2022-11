XXXTentacion, Tupac, Pop Smoke... Tous ces rappeurs américains tués par balles

Considéré comme l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, Notorious B.I.G. est mort assassiné le 9 mars 1997 à Los Angeles, en sortant d'une soirée à laquelle il s'était rendu aux côtés de Puff Daddy.

Le rappeur, aussi surnommé Biggie Smalls, a été mortellement touché par des tirs alors qu'il se trouvait à un feu rouge, assis du côté passager d'un 4X4.

Il est déclaré mort une vingtaine de minutes plus tard après avoir été transporté en urgence à l'hôpital Cedars-Sinaï de Los Angeles.

Sa mort provoque une onde de choc dans tout le pays, d'autant qu'un autre illustre rappeur, Tupac, est mort par balle six mois plus tôt. Elle survient également dans un contexte de rivalité hip-hop entre les côtes est et ouest américaines, et notamment entre Notorious B.I.G. et Tupac.

Biggie Smalls avait 24 ans.

Tupac le 13 septembre 1996