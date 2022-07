Victoria Beckham enflamme une soirée karaoké à Saint-Tropez en reprenant un tube des Spice Girls

Forcément, elle maîtrise bien les paroles. Victoria Beckham, qui profite actuellement de ses vacances à Saint-Tropez, a repris samedi soir une chanson de son ancien groupe - Les Spice Girls - à l'occasion d'une soirée karaoké dans un bar.

Son mari a évidemment immortalisé le moment et n'a pas pu s'empêcher de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. "Soirée karaoké avec la seule et unique Posh Spice", a écrit David Beckham sur son post Instagram. Micro en main, déhanché de rigueur, la chanteuse avait choisi dans le catalogue l'un des plus grands succès des Spice Girls, la chanson Stop.