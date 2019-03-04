Victoire de la musique, harcèlement, suicide, attentat de Nice... le groupe niçois Hyphen Hyphen se confie

Des peintures de guerre sur le visage. Un trait d’union noir sur chaque joue. La marque de fabrique d’Hyphen Hyphen. Mais la particularité de ce jeune groupe niçois ne réside pas seulement dans cette singularité physique. Sur scène, les trois amis, Santa, Adam et Line se lâchent littéralement pour envoyer en pleine figure du public un trop-plein d’énergie. Une furia débordante qui leur a valu en 2016 une Victoire de la musique dans la catégorie "artiste révélation scène de l’année".
Depuis, on retrouve dans les bacs leur second album, HH, teinté de rock, rap et électro. Des textes qui les propulsent porte-parole d’une jeunesse tourmentée. En proie au changement. Le 29 mars à Monaco, ils retourneront la scène de l’espace Léo-Ferré. En "petit" comité, eux qui…
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