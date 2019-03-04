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      Victoire de la musique, harcèlement, suicide, attentat de Nice... le groupe niçois Hyphen Hyphen se confie

      PAR Propos recueillis par Thibaut Parat Mis à jour le 04/03/2019 à 09:21 Publié le 04/03/2019 à 11:03
      Mis à jour le 04/03/2019 à 09:21 Publié le 04/03/2019 à 11:03
      Santa, Adam et Line, trio du groupe niçois Hyphen Hyphen.

      Santa, Adam et Line, trio du groupe niçois Hyphen Hyphen. Photo DR

      Victoire de la musique, harcèlement, suicide, attentat de Nice... le groupe niçois Hyphen Hyphen se confie

      Par Propos recueillis par Thibaut Parat Le 04/03 à 11h03 MàJ 04/03 à 09h21

      Le 29 mars, le groupe (niçois) montant de la scène française se produira à l’espace Léo-Ferré et promet un show dément. Rencontre avec trois jeunes engagés et délurés

      Des peintures de guerre sur le visage. Un trait d’union noir sur chaque joue. La marque de fabrique d’Hyphen Hyphen. Mais la particularité de ce jeune groupe niçois ne réside pas seulement dans cette singularité physique. Sur scène, les trois amis, Santa, Adam et Line se lâchent littéralement pour envoyer en pleine figure du public un trop-plein d’énergie. Une furia débordante qui leur a valu en 2016 une Victoire de la musique dans la catégorie "artiste révélation scène de l’année".

      Depuis, on retrouve dans les bacs leur second album, HH, teinté de rock, rap et électro. Des textes qui les propulsent porte-parole d’une jeunesse tourmentée. En proie au changement. Le 29 mars à Monaco, ils retourneront la scène de l’espace Léo-Ferré. En "petit" comité, eux qui…

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