"Un coup de tonnerre!": le chanteur Marcel Amont réagit à la mort d'Annie Cordy

On est arrivés à Paris au début des années 1950. Elle venant de Bruxelles, et moi de Bordeaux. Evidemment, on a partagé tellement de choses en commun depuis cette époque. Et il n’y a pas très longtemps, on a fait le tournée Age tendre. Il faut que nos styles se rapprochaient énormément. C’était le music-hall à l’ancienne. C’était la fantaisie. Celui qui danse, qui mime des scènes, qui cherche des thèmes pour faire sourire les gens.

Elle a eu la chance de faire une carrière très remarquée au cinéma. Annie s’est révélée de manière incroyable dans 'Le Passager de la pluie' de René Clément (sorti en janvier 1970) aux côtés de Marlène Jobert, Charles Bronson et Jill Ireland (l’épouse à la ville de l’acteur américain). Je pense aussi beaucoup à Mimi, sa nièce qui était complètement avec elle, en quelque sorte sa secrétaire permanente en tournée et chez elle à Vallauris".