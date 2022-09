Un acteur de la série "Riverdale" condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa mère

Un crime "tragique", "un crève-cœur", selon la justice canadienne. L'acteur britanno-colombien Ryan Grantham, qui incarnait notamment Jeffrey Augustine dans la série "Riverdale" a été condamné à la prison à vie, sans possibilité d'en sortir, durant 14 ans, pour le meurtre de sa mère, le 31 mai 2020.

Âgé de 21 ans au moment des faits, l'acteur a été reconnu coupable de meurtre au second degré, indique Radio-Canada. Coupable d'avoir tué sa mère, avec un fusil de calibre 22, alors qu'elle était en train de jouer du piano. Il avait également tourné une vidéo à l'aide d'une GoPro pour avouer son geste.

Des remords "sincères"

Le lendemain de son passage à l'acte, il avait couvert le cadavre de sa mère, avec un drap et disposé des bougies autour, avant de partir, une voiture remplie d'armes à feu, avec l'intention de tuer le Premier ministre Justin Trudeau.

En rendant sa décision, la juge a expliqué que la santé mentale du jeune acteur s'était détérioré au cours des mois précédent son geste. Selon Radio Canada, "il passait de plus en plus de temps à fumer du cannabis, à regarder des vidéos violentes sur le web caché (dark web, en anglais), tout en se sentant isolé et envahi par des idées suicidaires et homicidaires".

En juin dernier, le jeune acteur avait fait montre de "remords" que la justice canadienne a jugé "sincères".