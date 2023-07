Une app pour booker des DJ, un documentaire sur sa vie... De passage à Monaco, la reine de la fête Cathy Guetta évoque ses souvenirs et ses projets

La reine de la fête, c’est encore et toujours elle. A 56 ans, Cathy Guetta mène toujours son quotidien à 100 à l'heure, avec un enthousiasme communicatif et un sens du relationnel inné. Divorcée du célèbre DJ David Guetta depuis 2014, elle continue à organiser des soirées un peu partout.

DJs à louer!

Lorsqu’on l’a croisée au Festival de télévision de Monte-Carlo, fin juin, elle venait à peine d’atterrir d’Ibiza. La routine, quoi.

En Principauté, elle venait présenter Djaayz, une application imaginée avec son associé, Raphaël Aflalo. "Elle permet de booker un DJ très facilement, pour un événement privé ou d’entreprise. Les prix démarrent à 100 euros, tout le monde peut y accéder. On peut payer à plusieurs, offrir des cartes cadeaux… En s’inscrivant, les DJs peuvent préciser leur style, afficher leurs réseaux sociaux et faire certifier leurs références", résumait la native de Dakar (Sénégal), qui a passé une partie de sa jeunesse dans les environs de Toulon.

Aux World Music Awards en 2007, avec son ex-mari, David. Photo NM.

Sa vie à l’écran

A Monaco, Cathy Guetta débarquait également avec d’autres nouvelles chaudes. "On a commencé à tourner un documentaire sur ma vie, qui devrait sortir à la fin de l’année prochaine. J’ai envie de rendre hommage à ce beau métier, au clubbing, à la nuit, qui m’a tant donné. Je n’étais pas prédestinée à avoir cette existence. J’ai arrêté l’école très tôt, je n’ai pas fait d’études de marketing, de communication, de management…"

Une série devrait aussi voir le jour, selon elle. "Cette fiction partira de mon enfance. On y verra aussi le conte de fées que l’on a vécu avec mon ex-mari. On va démarrer l’écriture en septembre, on a déjà choisi le showrunner et le réalisateur. Il faut encore trouver l’actrice qui sera Cathy. Ce sera difficile!", lâche Cathy Guetta dans un éclat de rire.

"On venait regarder les belles voitures…"

Dans ces réalisations, on verra peut-être Monaco, où elle a notamment organisé ses soirées Cathylicious au Twiga, il y a quelques années. "Cet endroit a représenté quelque chose de très fort pour moi. C’est comme une grosse bulle qui fait rêver et qui intrigue. J’ai toujours adoré le Grand Prix. Les premières fois où des marques d’alcool nous avaient invités à y assister avec David, c’était un rêve! Tous les deux, quand on était jeunes, on venait regarder les belles voitures, les beaux bateaux…"

Avant de nous quitter, Cathy Guetta nous ramène en 2007: "Je garde un grand souvenir d’une soirée pour les World Music Awards. David recevait un prix pour When Love Takes Over, avec Kelly Rowland. Durant l’aftershow au Jimmy’z, je me suis retrouvée à côté d’Akon. On a commencé à être potes et je lui ai présenté David. La connexion a été très rapide, et cela a donné Sexy Bitch, un immense hit. C’est cette collaboration qui a fait en premier le pont entre l’électro et la musique urbaine", estime-t-elle.