Tom Cruise et Shakira aperçus ensemble au GP de Miami, sont-ils en couple?

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas passés inaperçus. C'est ensemble que l'acteur de "Top Gun" et l'interprète de "Whenerver, Whenever" ont assisté au Grand Prix de Miami le 7 mai dernier.



Shakira, la sulfureuse chanteuse colombienne de 46 ans, séparée du footballeur Gérard Piqué - qui l'aurait trompée et avec qui elle a eu deux enfants - est-elle désormais en couple avec Tom Cruise?

Une source a déclaré au tabloïd Page Six: "Tom est extrêmement intéressé [...] Il y a une certaine alchimie entre eux". On y lit également: "Shakira a besoin d'un oreiller moelleux sur lequel se reposer, et cela pourrait être Tom. Il est en plus beau garçon, et très talentueux".

Le magazine Public révèle que Shakira vient de s'installer à Miami, tandis que Tom Cruise y possède depuis 2018, une incroyable demeure.

L'acteur très discret sur sa vie privée, aurait organisé à la sortie de "Tom Gun: Maverick!" en 2022, une soirée privée pour la chanteuse, afin qu'elle puisse voir le film, et lui aurait même fait envoyer des fleurs à la fin du Grand Prix.

Si tout n'est que spéculation pour le moment, cette apparition n'a pas fini de faire parler.