Sur la Côte d'Azur, Henry-Jean Servat réunit à nouveau le couple Adamo-Delaroche 50 ans après "Les Arnaud"

"Ce tournage avec Bourvil est l’un de mes plus beaux souvenirs, j’ai passé deux mois avec un être exceptionnel, tout d’humanité, bonté et humour. Non seulement il m’a rassuré, mais lors de certaines scènes, il était assis script en main, et me mimait mon jeu, un peu comme un souffleur, se souvient Adamo à propos de son prestigieux partenaire. Il est encore venu me voir en concert après le film, mais il est parti très vite… [Bourvil est mort en septembre 1970, ndlr]"

Entre Adamo et son illustre aîné, une même corde sensible: "Ça matchait très bien entre eux, il y avait une vraie correspondance entre Salvatore et Bourvil", confirme Christine Delaroche.

*Sur le plateau, le tendre Corniaud entonnera même Vous permettez Monsieur. "Et moi qui chante rarement des chansons que je n’ai pas écrites, j’ai interprété deux fois La Tendresse, dont une fois avec Zazie, et ce titre me va très bien, note Adamo. Avec Bourvil, nous étions sur la même longueur d’onde."

Le pitch du film