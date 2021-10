Sonia Rolland, à Saint-Tropez: "Une nouvelle passion m’a piquée"

Sans atteindre l’hôtel de ville de Paris où elle fut sacrée Miss nationale en 1999, Saint-Tropez tient une place à part dans la carrière de Sonia Rolland. Comme elle le rappelle en filigrane dans les salons de... l’Hôtel de Paris, c’est ici, en 2002, qu’elle se présenta pour la première fois en comédienne pour défendre un film (Les Pygmées de Carlo pour Arte) au Festival de la fiction TV (depuis envolé à La Rochelle).

Autre festival tropézien ces derniers jours - les Rencontres du cinéma des Antipodes -, où elle resplendit en jurée alors qu’elle-même prépare son premier tournage, Un Destin, inspiré de son parcours de "Reine de beauté". Entre biopic et fiction, dans une société post-Coupe du monde 1998 de tous les possibles...

Comment envisagez-vous ce projet où vous allez vous dédoubler?

L’histoire de Miss France est un prétexte pour parler d’une aventure humaine. Mon personnage central, Nadia, est une gamine qui va voir son destin basculer de façon fracassante dans un "monde de rêve", mais auquel elle n’est pas du tout préparée. Ce n’est pas une adaptation de mon autobiographie (Les gazelles n’ont pas peur du noir, paru en 2007, Ndlr), car nous serons dans une parenthèse de vie de trois mois. Entre le moment où l’on me repère sur un terrain de basket pour concourir à Miss Bourgogne, à l’élection de Miss France. Ce sera parfois très brut, car il faut qu’on comprenne que dans cette aventure humaine, il y a des dégâts, des bobos de filles qui se rêvent Miss, mais n’ont pas forcément les épaules, sont pressurisées par les Régions qui misent sur elles... Il faut avoir vécu tout ça de l’intérieur pour le comprendre, voilà pourquoi je tiens aussi à réaliser ce film.

Dans quelle phase se trouve ce qui s’assimile au projet d’une vie?

Je viens de signer une co-production avec Mother Production (Dix pour Cent) pour un tournage à l‘automne 2022. Le changement, c’est que ce film initialement destiné au cinéma va se retrouver à la télévision, sur France 2. Il va donc falloir le réduire car le format est limité à 90-96mn... Ce n’est pas évident, mais j’y travaille avec Fadette Drouard qui a scénarisé le superbe Gaza Mon Amour en ce moment au cinéma. Quant au casting il est en cours. Ce n‘est pas simple car j’exige beaucoup de la comédienne centrale. Même si on connaît la fin, il faut qu’elle soit brute pour crédibiliser l’improbabilité de ce parcours.

Retranscrire l’époque, la fin des 90’s, sera déterminant?

Oui car on en est tous nostalgiques. Elle baignait dans une légèreté, avec des passerelles possibles entre les mondes, là où aujourd’hui règnent ces clivages qui me font tellement peur... Il y avait Le Pen et Maigret, mais on en riait. Les Guignols étaient encore là. Ce n’est plus le cas avec sa fille et Zemmour dont les propos sont encore amplifiés par les réseaux sociaux... Ou les médias. Après mon élection j’ai reçu des tonnes de lettres d’injures racistes, j’ai répondu à Mme de Fontenay qui voulait convoquer l’AFP que c’était leur offrir une trop belle tribune. Mon sourire et ma réussite étaient ma meilleure réponse!

Avez-vous encore du temps pour votre association Maïsha Africa?

Elle a eu vingt ans cette année et je pense que je suis arrivée au bout de l’histoire. 2021 devrait être sa dernière année. Tout est désormais très bien pris en charge par l’État rwandais concernant les enfants orphelins, c’est pourquoi je veux me lancer dans un nouveau combat, celui des abeilles. Une passion qui m’a "piquée" depuis deux ans et ma nomination d’ambassadrice Guerlain, avec toujours le Rwanda en ligne de mire. J’étais encore dernièrement dans la Sainte-Baume (à L’Observatoire Français d’Apidologie de Mazaugues où Angelina Jolie s’est rendue cet été dans le cadre du projet Women for bees, Ndlr) pour suivre une formation d’apicultrice, car j‘ai aussi mes ruches en Bourgogne et l’OFA produit mon miel!

Comment gérez-vous l’exposition médiatique de vos filles Tess et Kahina?

Je les préserve mais je ne les cache pas non plus. Je joue la connivence avec le public tout en respectant leur anonymat. Après elles ont aussi des papas (Christophe Rocancourt et Jalil Lespert, Ndlr) et je me retrouve à devoir les rappeler à l‘ordre parfois! (rires)

Vous étiez une "ado difficile". C’est-à-dire?

(rires) J’étais une rebelle! Il faut dire que le contexte n‘était pas facile suite au déracinement du Rwanda, même si mes parents m’ont laissé vivre cette période explosive. J’étais aussi hyperactive. Ma mère m’a inscrite au basket dès 9 ans. Elle a bien fait! Je vis en ce moment tout cela avec mon aînée de 14 ans qui est tentée de franchir les limites (sourire).

Depuis 2000, jugez-vous avoir pris tous les bons aiguillages?

J’ai la tête dans le guidon depuis vingt ans, la passivité m’angoisse, donc difficile d’évaluer... En tout cas j‘ai été fidèle à mes convictions, sans me fourvoyer dans des contrats ou la téléréalité qui ne m‘intéressent pas. Tous mes moments compliqués ont plutôt été de l’ordre du privé... J’adore conseiller mais je suis la plus mauvaise lorsqu’il s’agit de ma vie perso. Un peu comme mon personnage dans Tropiques criminels! (rires)