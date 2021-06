Son argent, sa privation de liberté, son droit à avoir un enfant... Tout ce qu'a dit Britney Spears devant le juge au sujet de sa tutelle

"Je veux juste reprendre ma vie, ça fait treize ans et ça suffit", a lancé la pop star qui s'exprimait, à sa demande expresse, lors d'une audience menée via internet.

Britney Spears a parlé de manière ininterrompue pendant plus d'une vingtaine de minutes, avec un débit extrêmement rapide et en enchaînant les arguments pour demander à la juge Brenda Penny de lever cette mesure judiciaire qui lui fait selon elle "plus de mal que de bien".

"Je pense vraiment que cette tutelle est abusive", a-t-elle lancé. "J'ai dit au monde que je suis heureuse et que je vais bien" mais "je suis traumatisée", a ajouté l'artiste de 39 ans. "Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir. Je suis tellement en colère", a-t-elle insisté, assurant "pleurer tous les jours".

Forcée à garder un stérilet

La chanteuse a également fait part de son désir de retrouver le contrôle de son corps, assurant ne pas avoir le droit d'avoir un enfant.

"Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé. On m'a dit que je ne pouvais pas le faire en étant sous tutelle. J'ai un stérilet pour ne pas tomber enceinte. J'ai voulu l'enlever pour tenter d'avoir un autre enfant. Mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour l'enlever parce qu'ils ne veulent pas que j'ai d'autres enfants." a déclaré la native de Kentwood, en Louisiane.

"Ma famille n'a rien fichu du tout"