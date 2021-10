Sharon Stone a dîné dans un restaurant très select de Nice jeudi soir

"Elle est très sympa, très gentille… Et magnifique!" Sébastien, le maître des lieux, et toute son équipe, sont, ce vendredi matin, toujours aussi surpris et ravi à la fois d’avoir accueilli la méga star américaine Sharon Stone ce jeudi soir dans son restaurant Nespo, boulevard Victor-Hugo, à Nice.

C’est aux alentours de 19h30, ce jeudi qu’un coup de fil de réservation est passé au restaurant par un palace antibois, annonçant la venue de "clients importants" sans plus de précision. Et à 21 heures, c’est Sharon Stone, toujours aussi sublime et radieuse, dans un élégant ensemble tailleur-pantalon large gris, qui a pris place à table, accompagnée d’un groupe d’amis.

"Elle a adoré le repas. Elle a vraiment pris le temps de parler avec toute l’équipe, de nous dire que l’endroit et le repas étaient exceptionnels."

Avant de quitter le restaurant aux alentours de minuit et demi, Sharon Stone a posé pour une photo avec Sébastien Nespolo, avant de promettre de revenir dîner chaque fois qu’elle serait dans le coin.

Repaire de stars

Ouvert il y a deux ans, Nespo est très vite devenu The place to be, la "cantine" des stars de passage sur la Côte. Ces dernières semaines, Marc Levy, Gims, Grand Corps Malade, Jean-Marc Généreux, les sportifs Ludovic Giuly, Justin Kluivert ou Fabio Quartararo y ont notamment mis leurs pieds sous la table!