Sa vie motorisée passée au chrome fin, ce livre fait l'inventaire des légendaires motos de Johnny Hallyday

Redécouvrir "le Grand" par le prisme de ses motos, voilà la virée livresque que propose Jean Basselin, l’intendant et ami biker des années 90 qui co-signait déjà en 2020 un ouvrage sur "Johnny et ses anges gardiens".

Johnny est "l’homme-machine" par excellence. De l’aube des années 60 jusqu’à la fin, il n’a cessé de chevaucher les rugissantes montures, symboles de "rebelle attitude" et de liberté.

Harley (ses préférées), Triumph, Ducati, Honda, Yamaha, Kawasaki, Norton, Travertson... Combien de modèles Johnny étrenna en bordures de nos côtes et ailleurs? L’ouvrage de Basselin se propose d’en répertorier une quarantaine. "Les plus iconiques et celles que j’ai connues", précise l’auteur.

Elle fut le clou du spectacle durant l‘exposition au Musée de la Gendarmerie de Saint-Tropez en 2019 et la preuve que l’histoire "motorisée" de l’idole se confond avec le Var et la Côte d‘Azur en général.

Intelligemment catalogué, chaque modèle bénéficie de plusieurs pages avec son histoire dans la vie de Johnny, une fiche technique (Marque, année, cylindrée, puissance, etc.), la préparation et de nombreuses photos (hélas non reproductibles ici pour des questions de droits) qui témoignent de la période de "l’idylle".

Car Johnny, en amateur compulsif, passait rapidement d’un guidon à l‘autre. Sans remords pour la belle mécanique, délaissée... ou donnée! (lire par ailleurs). Contées aussi sur fond de road-trip, ses prouesses pour importer des machines aux fourches mutantes, que seule sa notoriété hors norme permettait ensuite d’immatriculer en France.

En pleine période Mad Max, Johnny pilote la Kawa 1000 LTD pour le clip Le Survivant tiré de l’album La Peur (1982). Il chute sur les chemins ensablés du Touquet et se blesse gravement à la hanche. "Cette blessure va le suivre tout au long de sa vie...", grimace Jean Basselin.

En dernière page, la photo de la "moto qu’il n’a pas connue". La "Spirit of Johnny Hallyday", montée dès 2016 à partir d’un moteur Triumph par Heroes Motors Custom basé à Hollywood. L’interprète de Tout m’enchaîne s’éteindra en 2017 avant sa livraison...

Le Bol d’or en bonus

Plus qu’un hobby, la "moto culture" n’a jamais cessé d’irriguer la discographie Hallyday. Bonus ultime, le package du livre cartonné comprend un 45 tours avec pour unique face la chanson aux essences de Paul Ricard varois, Le Bol d’or. Le titre de 1974 (la compétition a alors lieu au Mans), co-signé Johnny/Michel Mallory, est exhumé de la face B de Johnny Rider, premier single extrait de l’album Rock’n’Slow. Un hymne rock pur 70’s qui permet de retrouver le Johnny auquel on biberonnait enfant, avant de mettre les gaz vers d’autres idoles plus métalliques.

Par Jean Basselin, Casa - Rock & Folk éditions, 144 p. + un 45 tours, 37,95 euros.