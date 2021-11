Sa filmographie, ses projets, Ary Abittan... Les confidences de Claude Lelouch, de passage à Cannes

"J’ai trompé plein de choses dans ma vie, mes femmes, mes enfants, mais le cinéma, j’essaie de lui rester fidèle, car c’est ce qui m’épate le plus dans la vie."

Inoxydable Claude Lelouch. À 84 ans, le cinéaste garde pour le 7e art l’émerveillement d’un éternel enfant. Ses parents s’étaient rencontrés dans une salle de cinéma. Lui en sera l’enfant prodige et prodigue, sitôt armé d’une caméra.

Comme s’il devait perpétuer l’histoire d’amour originelle avec la même flamme, depuis "Un homme et une femme". Son nouveau film," l’Amour c’est mieux que la vie", premier volet d’une trilogie qui pourrait être la dernière de sa longue filmographie, sera sur les écrans le 19 janvier. Mais l’inusable passionné est présent aux RCC avec "Tourner pour vivre", un documentaire réalisé par son ami Philippe Azoulay,

Ce dernier a suivi Claude durant trois ans, lorsque ce dernier avait pour ambition de tourner trois films. Il n’en réalisera et produira finalement "que" deux ("Salaud on t’aime" avec Johnny Hallyday, et "Un+Une", avec Jean Dujardin et Elsa Zylberstein).

Mais entre périple initiatique en Inde, ouverture d’une école de cinéma pour jeunes, production de ses films et réécriture de scénario, on plonge dans les affres et miracles de la création Lelouchienne avec délectation.

Une fois n’est pas coutume, c’est lui qui tient le premier rôle devant la caméra, et non pas derrière. Et si "le hasard a du talent" comme il aime à le répéter, Claude Lelouch en est son meilleur interprète.

Lelouch devant la caméra, ça fait quoi?

J’ai essayé de l’oublier, et j’étais tellement occupé à faire ce que j’avais à faire. Et puis Philippe était tout seul à filmer, comme pour faire un making-of de mes films, il n’était pas trop encombrant!

(Philippe Azoulay intervient) Claude est un cinéaste majeur, avec un esprit d’indépendance et de liberté unique en France, et nous partageons la même passion. Le tournage fut aussi une aventure humaine et ce n’est pas qu’un film sur Claude Lelouch, c’est un film sur le cinéma.



Dans le film, vous évoquez aussi votre mort, en n’excluant pas de choisir le jour de votre départ. Et votre dernier film?

Je viens de finir le cinquantième, premier volet d’une trilogie, qui sera sans doute le point final de ma carrière. J’ai encore deux films à réaliser et après, je redeviendrai un cinéaste amateur.

Robert Hossein est au générique de L’amour…

On a tourné trois semaines avant sa mort, et il m’a dit: "J’ai fait beaucoup de films, mais celui-là est le plus beau cadeau de ma vie", c’était bouleversant.

Ary Abittan, qui joue un ancien taulard, est aujourd’hui en pleine tourmente judiciaire?

Dans mon film, l’homme correspond au personnage, mais ce qui lui arrive est malheureux, et j’espère que la vérité de la justice va nous rassurer. La présomption d’innocence, c’est important.

Quels sont les thèmes abordés dans cette dernière trilogie?

Elle évoque les quelques certitudes que j’ai acquises, après 84 ans d’existence, au travers de personnages criants de vérité. Ce sont les trois A: l’amour, l’amitié et l’argent. Selon l’ordre de priorité dans lequel les classe un individu, c’est un type intelligent ou bien un abruti. Moi, je crois beaucoup en l’amour. C’est l’Oscar des Oscars, la palme des palmes. Le reste, ce n’est que lot de consolation…

Salaud on t’aime était écrit pour Johnny, mais le film évoque aussi votre vie?

Ce film, c’est nous deux. On a accordé plus d’importance à nos films ou chansons qu’à nos enfants, ce qui nous a fait souffrir. C’était plus facile de leur parler de ça à travers un film que dans la cuisine.

Durant le tournage, un aigle dressé disparaît, avant de réapparaître miraculeusement à l’heure de tourner. Et Sandrine Bonnaire évoque votre bonne étoile…

Moi, je travaille avec un grand scénariste qui s’appelle la vie, et ses histoires s’inspirent des hommes et des femmes observés de près. Quand la vie me dit qu’il pleut, eh bien je tourne avec la pluie, je m’adapte! Quand l’aigle a soudain disparu, je me suis dit que s’il était parti, c’est qu’il ne devait pas jouer un rôle important, et puis voilà qu’il a repris toute sa place en revenant.



Vous êtes de retour à Cannes pour les RCC, où le festival vous a révélé au monde entier en 1966?

J’ai tout connu à Cannes, la palme d’or, le hors compétition, la production, je suis même au conseil d’administration du Festival, il n’y a que le ménage que je n’ai pas fait ! Quand cette ville m’appelle, je ne peux pas dire non.

Un homme et une femme, un film à la palme d’or et aux deux Oscars, mais aussi le fil rouge de votre carrière, de votre vie?

C’est comme mes deuxièmes père et mère. Ce film, c’est ma deuxième naissance, ma vie de cinéaste a changé et je suis devenu un homme libre. C’est mon 7e film pour le 7e art, que j’ai dû produire car personne n’en voulait. Avant, j’avais réalisé six films un peu boiteux, qui n’avaient pas trouvé leur public. Mais j’ai réalisé les cinquante films que j’avais envie de créer, certains appréciés du public, d’autres non. J’aime profondément la vie, et j’essaie de la faire aimer à travers mes films.