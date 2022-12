Retour en images sur l'année princière de Jacques et Gabriella à Monaco, entre insouciance et sorties publiques

Ils ont eu huit ans le 10 décembre. Un âge d’ordinaire insouciant, où le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella doivent composer entre leur quotidien d’enfants et les obligations institutionnelles qui incombent à leur titre.

L’année 2022 a été à nouveau, pour les enfants du couple princier, l’occasion de progresser pas à pas pour apprivoiser leurs sorties publiques.

"Jacques et Gabriella sont nés avec des responsabilités et des devoirs. Ce ne sont encore que des enfants, mais ils commencent à comprendre leurs rôles", résumait la princesse Charlène, lors d’un entretien début décembre où elle partageait quelques confidences sur ses enfants.

Disant d’eux qu’ils ont leur propre langage, "ils s’aiment et se protègent l’un et l’autre et font part d’une immense bienveillance entre eux".

Le jour de la Fête nationale, le 19 novembre, les caractères du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella ont commencé à se dessiner aux fenêtres du Palais princier.

Le port altier de Jacques dans son costume de carabinier, les facéties de Gabriella, mimant un salut façon Reine Elizabeth II sous le regard hilare de son père.

À cette époque, le souverain avait d’ailleurs confié qu’avec son épouse, en tant que parents, ils essayent "d’inculquer à nos deux enfants les valeurs qui nous semblent essentielles. Ils sont encore jeunes mais progressent beaucoup en termes de maturité et d’éveil au monde. Bien sûr qu’il faut former Jacques et le préparer petit à petit à ses fonctions futures. Mais Gabriella aura aussi un rôle à jouer, il faut qu’elle soit la plus aguerrie possible pour aider son frère. Il est nécessaire également de leur faire prendre conscience de ce qu’est la Principauté, de ce qu’elle représente et de ce que l’on voudrait en faire, pour la rendre encore plus attractive, qu’elle ait encore plus de sens dans sa relation avec les autres pays".

Une charge que les enfants apprendront à maîtriser. Mais du haut de leurs huit années, elle est encore éloignée…

1. Fête nationale