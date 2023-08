On sait enfin quel yacht au mouillage sur la Côte d'Azur Michael Jordan possède vraiment

S'il est une personnalité qui est partie en vacances l'esprit léger cet été, c'est bien Michael Jordan.

Début juin, le sextuple champion NBA et joueur mythique des Chicago Bulls avait annoncé la vente des Charlotte Hornets, la franchise américaine qu'il possédait depuis 13 ans. Si, sportivement, le club de basket n'a jamais vraiment décollé des bas-fonds de la Conférence Est, financièrement, le deal scellé début août s'est révélé plus intéressant.

La vente des Hornets estimée à 3 milliards de dollars

Dans l'affaire, Michael Jordan serait reparti, selon ESPN, avec un joli chèque de 3 milliards de dollars. De quoi débarquer sur la Côte d'Azur avec sérénité.

Sur TikTok, de nombreux posts ont attesté de la présence de "MJ" à Monaco. Des sorties dans les rues et restaurants de la Principauté qui ne sont pas passées inaperçues. Et pas seulement à cause du 1,98m du sexagénaire. Ses départs en mer à bord du M'Brace ont aussi fait le bonheur des touristes, mettant aussi fin à une question que certains se posaient.

Mi-juin, ce méga-yacht de 75 mètres de long estimé à 115 millions d'euros, au mouillage le long du quai de la Douane, à Nice, avait suscité des interrogations quant au nom de son nouveau propriétaire.

Et pour cause. Depuis 2018 et sa livraison, le yacht, alors baptisé Elandess, appartenait à un milliardaire anglais: Lloyd M. Dorfman, le fondateur du groupe Travelex. Les nombreuses escapades estivales du M'Brace, que ce soit à Nice, Monaco, Saint-Tropez avec l'Américain ont fini de lever tout doute. Récemment, le navire voguait à Dubrovnik et Milos en Grèce.

Le "M’Brace" avait fait son entrée au port de Nice en juin. Photo Cyril Dodergny.

Michael Jordan aurait-il un second yacht?

Dans un même temps, sur TikTok, plusieurs comptes publient cependant des vidéos autour d'un mega-yacht frayant lui aussi le long de la Côte d'Azur et qui serait la propriété de l'ex-basketteur. Si l'installation d'un terrain de basket sur le pont de ce navire long de 70 mètres laisse imaginer Michael Jordan claquant des dunks comme à la belle époque, ce n'est qu'une vision de l'esprit.

Il s'avère que le My Joy, estimé à 80 millions de dollars, appartient au milliardaire indien Sameer Gehlaut qui a fait fortune dans la finance. Mais ce yacht, actuellement au mouillage à Antibes, se loue à 650.000 euros la semaine. Pas de quoi freiner Michael Jordan si ce dernier était tenté à l'idée de shooter à 3 points au milieu de la Méditerranée.