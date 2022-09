Que signifient les lettres sur la cravate du roi Charles III?

Bonjour Jacques,

En effet, le roi Charles III porte un monogramme bien particulier, désormais épinglé sur sa cravate notamment: CR III.

La reine Elizabeth II avait l'emblème ERII. Ce qui signifie "Elizabeth Regina II". Regina signifiant reine en latin.

Charles lui, perpétue donc la tradition avec le C qui est l'initiale de son prénom, Charles, le R et l'initiale de Rex (roi en latin) et III, car c'est le troisième homme à devenir roi sous le nom de Charles.

Et il faudra s'habituer à ce sigle car il sera désormais affiché sur de nombreux uniformes britanniques comme les ceux des membres de l'armée et de la marine.

Il sera aussi sur les boîtes aux lettres rouges situées dans tout le pays, ainsi que sur les bâtiments gouvernementaux du Commonwealth, les documents gouvernementaux et les timbres fiscaux, notamment.