Que mangent les people dans les restaurateurs les plus branchés de Nice? On vous déroule le menu

Le sujet va faire saliver. Que mangent les gens connus lorsqu’ils vont au restaurant? Attention… Pas n’importe quel resto. Des adresses chics, tendance, aux forts tempéraments. Des vitrines exquises pour VIP en quête d’expériences sensorielles inédites. Du genre La Petite Maison, rue Saint-François-de-Paule, où depuis des années Nicole Rubi et, plus récemment, sa fille Anne-Laure proposent leurs délices méridionaux au gratin international. Ou du genre Nespo, boulevard Victor-Hugo, le nouveau venu dans la galaxie des restaurants branchés (deux ans d’âge). Ici, Sébastien Nespolo et son staff veulent avant tout offrir un moment unique à leur clientèle de plus en plus connue. Cela passe par l’accueil, l’ambiance, la personnalité des patrons mais aussi par la carte. Nous avons cuisiné les responsables de ces deux établissements emblématiques de Nice. Morceaux choisis…

Salade de crevettes et petits farcis niçois, deux des hors-d’œuvre phares de La Petite Maison, présentés par Anne-Laure Rubi. Photo Dylan Meiffret .

Farandole d’entrées

Sous l’emblématique enseigne de la rue Saint-François-de-Paule, la farandole d’entrées qui fait danser les papilles people. Photo Dylan Meiffret .

À La Petite Maison, certains ont leurs habitudes, leurs tics alimentaires. La chanteuse Isabelle Boulay raffole de l’escalopine de veau au citron, le prince Albert tombe sa cravate pour manger le pan-bagnat a pleines mains, Christian Estrosi, lui, se régale de carpaccio de thon, saumon, crevettes… Sinon? Nicole se met à table: "Avant de proposer viande, poisson ou pâtes, on sert généralement une farandole d’entrées. Petits farcis niçois, beignets de fleurs de courgettes, artichauts émincés, poivrons grillés à l’huile d’olive, salade de crevettes, pissaladière évidemment, brouillade de truffe… En saison, il y a la poutine en omelette, beignets ou crue, les champignons." Cette avalanche à la saveur mosaïque a récemment subjugué les palais de la mannequin Naomi Campbell et de l’acteur-réalisateur Yvan Attal. Et quand Nicole prépare son sandwich aux truffes avec "baguette pas trop cuite, mie enlevée, 3 millimètres de beurre parsemé de grains de sel, truffe crue tranchée fine", le styliste-photographe Hedi Slimane défaille.

Photo Dylan Meiffret .

Les pâtes se décarcassent Chez Nespo, on a gardé les plats emblématiques du départ. Comme les pâtes au homard, spaghettis que le chef Victorien Duchesne, formé au Negresco avec l’étoilé Jean-Denis Rieubland, prépare de main de maître "en associant toutes les carcasses afin d’en extraire le suc et en faire une bisque". Et ça, c’est le péché mignon du chanteur Zucchero ainsi que de l’acteur Tarek Boudali… Tandis que d’autres recettes phares de la maison continuent de triompher: filet de bœuf au poivre pour l’écrivain Marc Levy, beignets de fleurs et côte de veau à la milanaise pour l’acteur José Garcia ou le chanteur Kendji Girac.

Le couple Sarkozy à La Petite Maison et à l’heure des desserts version mousse au chocolat blanc et fraises savoureuses. Photo Bruno Bébert/Bestimag.

Attention à la ligne… La sole meunière est aussi un pilier de la carte originelle mais l’humoriste Gad Elmaleh la préfère grillée: "Il fait attention à ce qu’il mange." L’humoriste n’est pas le seul à surveiller sa ligne. À La Petite Maison, les tomates en salade ou avec quelques pâtes ne pèsent pas sur la silhouette filiforme de Carla Bruni. Ravissante, gracieuse, enjôleuse… et qui garde l’œil sur l’assiette de son époux, Nicolas Sarkozy. "Il est fou des langoustes et des crevettes de toutes les façons", lâche Nicole. Mais aussi des pâtes aux truffes et, en dessert, "mousse au chocolat blanc, fraises, flan de grand-mère". Et toujours l’orange pressée fraîche. Jamais d’alcool pour l’ex-président. Lorsque Sharon Stone a débarqué avec une dizaine de personnes chez Sébastien Nespolo, la blonde incendiaire a planté son pic à glace dans les calories: "Elle a commandé des brocolini, petits brocolis italiens que l’on dore à l’huile d’olive. Elle a aussi goûté aux salades d’artichauts et de pastèque-feta."

Le fameux cookie, moelleux et coulant a fait fondre la chanteuse Her chez Nespo. Photo S.N..