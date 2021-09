Quand Drucker fêtait les 80 ans de Belmondo: dans les coulisses de l'hommage rediffusé dimanche

L'obstacle semble infranchissable. Un gaillard pensif, tee-shirt noir et écouteur dans l'oreille, secoue la tête: "Il ne va pas y arriver. Pas sans aide…" Son assistant approuve en silence.

Devant eux, trois marches. Trois petites marches qui séparent la scène du canapé rouge où Michel Drucker reçoit ses invités. Trois marches que Belmondo, paralysé du côté droit, ne pourra pas descendre seul.

La productrice de "Vivement dimanche", Françoise Coquet, lunettes fumées et blouson de cuir, tranche: "On l'aidera si nécessaire. Et on ne commencera à tourner que lorsque Jean-Paul sera assis."

Ainsi les téléspectateurs ne verront pas l'acteur soutenu par trois personnes pour regagner sa place. Ils n'apercevront pas les regards humides du public, l'émotion sincère camouflée sous les applaudissements convenus.

"Il m'a fait confiance"

En coulisses, une heure plus tôt, Michel Drucker ajuste sa chemise mauve. Fier et inquiet. "Cette émission n'est pas comme les autres. Ça fait un an qu'on la prépare. Au départ, on ne savait même pas si Jean-Paul serait présent. Il a fini par accepter, heureusement…"

L'animateur s'interrompt. Son regard accroche l'immense portrait en noir et blanc de son frère [Jean Drucker, cofondateur de M6, décédé en 2003] derrière son fauteuil. Il soupire. "C'est lorsque les gens sont vivants qu'il faut leur rendre hommage. Jean-Paul et moi, on est amis depuis 45 ans. Il m'a fait confiance. Je voulais que toute sa famille, que tous ses proches soient au rendez-vous. Ils sont tous venus. Ceux qui n'ont pas pu se libérer ont enregistré un message vidéo qui sera diffusé entre deux séquences."

Il se lève. Souriant. "C'est peut-être le jour le plus important de ma carrière. Je ne plaisante pas; ce genre de programme, on ne le fait qu'une fois dans sa vie."

Il regagne le plateau, salue les spectateurs qui occupent les tribunes en rangs serrés. Puis se plonge dans ses fiches.

Défroisser les mots

Enfin, Belmondo paraît. Bronzé comme toujours, ému comme jamais. La silhouette qui claudique sous une ovation n'est plus celle du Magnifique. Mais le sourire, l'éclat canaille au fond des yeux sont toujours ceux du Guignolo.

Lorsqu'il parle, on dirait qu'il doit défroisser les mots, les repasser dans sa tête avant qu'ils ne franchissent ses lèvres. Il faudra beaucoup de talent à l'animateur pour que cette difficulté d'élocution passe - presque - inaperçue.

Le générique de l'émission résonne et, aussitôt, un demi-siècle de cinéma déboule. Il y a Patrick Bruel, qui se souvient d'un voyage "de trois heures en voiture, aux États-Unis en 1991, pour assister avec Jean-Paul au match de boxe Holyfield-Foreman."

Il y a Guillaume Canet, qui a décroché l'affiche du Professionnel dans sa chambre et l'a déployée devant son coiffeur "pour qu'il [lui] fasse la même coupe de cheveux".

Il y a Albert Dupontel, qui tentait de reproduire les cascades de la star dans le jardin de ses parents. Et encore Claudia Cardinale, Robert Hossein, Guy Bedos, Richard Anconina, la bande des anciens du Conservatoire - Marielle, Rochefort, Rich, Vernier…

Des visages et des anecdotes qui abolissent le temps.

Soirée entre amis

Belmondo plaisante, joue les patriarches avec sa famille presque au complet. Drucker lâche parfois quelques phrases au passé ("Tu avais le trac quand tu tournais?"), se reprend aussitôt ("Tu aimerais tourner avec de jeunes réalisateurs?") avant d'éclater de rire en écoutant Laurent Gerra.

L'émission se déroule comme une soirée entre amis. Jusqu'à cette formule, articulée par le jeune octogénaire d'une voix broyée par l'émotion: "Je remercie tous ces gens. Je ne m'attendais pas à tant de gentillesse…"