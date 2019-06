Quand Cristiano Ronaldo rencontre Michael Jordan à Monaco, "ça accroche entre eux"

Ces deux-là auraient parfaitement complété le tableau du dîner privé entre le prince Albert II et Barack Obama. Fan de foot pour le premier et inconditionnel de basket pour le second, le souverain et l’ancien président des États-Unis auraient certainement eu mille souvenirs sportifs à échanger !

Car c’est bien deux icônes intergénérationnelles du sport qui se sont rencontrées pour la première fois, ce dimanche soir, au Sass Café. D’un côté, Michael Jordan, roi incontesté des Chicago Bulls et de la NBA, légende vivante du basket et chef de file de la Dream Team USA1992 ; de l’autre, Cristiano Ronaldo, prince de Madère, héros du Portugal, de Manchester United, du Real Madrid, et maintenant de la Juventus Turin.

Une rencontre au sommet et une photo à accrocher au panthéon du sport, dont Samy Sass, le patron du Sass, nous a raconté les coulisses.

"J’ai fait la surprise à Cristiano Ronaldo"

"Michael Jordan est en tournée promotionnelle à Monaco pendant trois jours, pour Nike, avec d’autres basketteurs (Russell Westbrook et Carmelo Anthony), et il m’a appelé pour réserver une table. Quand Cristiano Ronaldo est arrivé pour dîner, je lui ai fait la surprise de le mettre à la table à côté de Michael Jordan."

Un alignement des planètes que d’autres convives du Sass Café n’ont pas manqué d’immortaliser, à l’image de Didier Deschamps et son fils, qui ont succombé à la tentation d’être pris en photo avec les deux superstars.

Michael Jordan et Cristiano qui ne s’étaient d’ailleurs jamais rencontrés! "Nous avons fait l’histoire", commente le footballeur sur son compte Instagram. Et c’est peu dire !

"ça a accroché direct entre eux"

Le Portugais affiche sur son CV cinq Ballon d’Or, cinq Ligue des Champions et un Euro remporté avec le Portugal contre la France (2016). Quant à Michael Jordan, il pèse six titres NBA, cinq titres de MVP ou encore deux médailles d’or olympique (1984 et1992). "Ils avaient essayé de se rencontrer deux ou trois fois auparavant mais ça n’avait pas abouti, précise Samy Sass, ça a accroché direct entre eux car ils sont fans l’un de l’autre".

Pour l’anecdote, Samy Sass avait déjà présenté à Michael Jordan le Brésilien Ronaldo, "Il Fenomeno", il y a cinq ans.