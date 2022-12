Pourquoi le prince Albert II de Monaco sera en visite officielle dans le Var en mars

Au fil du conseil

La tour, prends garde!

Poursuivant sa politique de mise en valeur du patrimoine communal, la Ville va acheter un appartement de type 4 (78,18 m2) situé au 3e étage de la tour du Rempart, au prix de 265.000€ (avec l’électroménager). "La seule tour de rempart d’Ollioules, datant du XIVe siècle, dont la commune possédera deux des trois appartements", a relevé le maire Robert Beneventi, qui espère un jour arriver à la pleine propriété communale.

Les infractions au Code de l’urbanisme vont coûter cher

Les élus ont voté la mise en place d’astreintes financières pour cinq infractions au Code de l’urbanisme. De 25€ pour non-conformité des travaux à une déclaration préalable ou autorisation de travaux et travaux régularisables (délai de 15 jours) à 100€ pour une infraction aux dispositions du PLU (délai de 15 jours).

Votre permis de louer SVP!

Une convention de partenariat va être conclue avec la Caf pour optimiser et mieux exploiter la mise en place du Permis de louer (pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové) mis en place à Ollioules depuis le 22 mai 2018. À ce jour, 311 dossiers de demandes ont été déposés et 287 ont donné lieu à décisions. Sur ce total, 22 demandes ont fait l’objet d’un refus de louer et 146 d’un avis favorable avec réserves.

Des subventions

CIl Ouest Ollioulais: 8.000€ (mur de soutènement); La Lyre provençale: 500€; Tony Di Gasparro (championnat MMA à Colchester): 300€; Externat Saint-Joseph: 360€ (séjour pour douze Ollioulais Saint-Michel); association "En chemin" (Terrain Roman): 10.000€.