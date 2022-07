Plongez en images au cœur du Bal de la Rose made in Christian Louboutin à Monaco

Les enfants de la princesse Caroline et leurs conjoints, tous réunis pour ce gala qui tient à cœur à leur mère, de gauche à droite : Pierre et Béatrice Casiraghi, Andréa et Tatiana Casiraghi, Charlotte et Dimitri Rassam, la princesse Alexandra de Hanovre et son ami Ben-Sylvester Strautmann.