Pierre Casiraghi, nouvel ambassadeur de la maison Dior

La maison Dior vient d’annoncer que Pierre Casiraghi est le nouvel ambassadeur de la collection tailoring de la marque. Et dans la campagne qui accompagne cette annonce, Pierre Casiraghi apparaît d’ailleurs portant costume ou smoking dessinés par le directeur artistique, Kim Jones.

Ce n’est pas la première fois que le fils de la princesse de Hanovre prête son image à une marque de luxe. En 2013 déjà, il avait été ambassadeur du chausseur Berluti avec une série de photos réalisées par Jean-Baptiste Mondino dans l’actuel Yacht-club alors en pleine construction.

En rejoignant la maison Dior, Pierre Casiraghi entre dans le sillage de son épouse Béatrice, nommée en janvier dernier égérie de la marque. Ensemble, le couple était présent à Athènes en juillet dernier, pour le défilé croisière Dior 2022.

Un lien historique avec les Grimaldi

Plus largement, cette nouvelle collaboration d’un membre de la famille princière avec la maison de couture française fortifie un lien solide initié par la princesse Grace.

En 1956, Christian Dior habille Grace Kelly pour sa première sortie de jeune fiancée, au bras du prince Rainier III, le 6 janvier à New York.

L’iconique couturier s’éteint l’année suivante, mais la princesse Grace restera fidèle à la maison et entame, dans les années soixante, une collaboration de vingt ans avec le directeur artistique de l’époque, Marc Bohan, qui lui dessinera toutes ses tenues. Des plus formelles aux plus audacieuses.

"La princesse Grace fut la cliente la plus célèbre de la maison Dior. Elle affirma aux yeux du monde entier l’image d’une femme moderne et engagée dans son époque", soulignait d’ailleurs Bernard Arnault, président de la maison de couture, dans un ouvrage rappelant cette collaboration, publié en 2019.