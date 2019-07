"J’essaye de m’engager au maximum"

Depuis cinq ans, vous êtes un soutien fidèle du Monaco Collectif Humanitaire, la cause vous tient vraiment à cœur?

Je suis fier papa de trois enfants et c’est important pour moi d’être présent pour des enfants qui ont besoin d’aide. C’est ce qu’on leur offre ici, tous ensemble, avec cette chaîne de solidarité. Les médecins et tout le personnel font un travail extraordinaire. Et dès que je peux me libérer, je viens rendre visite aux enfants opérés. C’est important de les voir, de leur apporter un sourire… et des cadeaux!

Pourquoi vous êtes-vous engagé aux côtés du collectif?

Je suis énormément sollicité et j’essaye toujours de répondre présent et d’apporter mon soutien. En offrant par exemple des maillots, des paires de chaussures tout ce qui peut aider à récolter des fonds pour une association. Mais c’est vrai que je souhaitais vraiment m’engager pour une belle cause, et en être le parrain. En somme, avoir mon association. Évidemment le Monaco Collectif Humanitaire est l’association du prince Albert II mais quand on m’a approché j’ai accepté car je viens régulièrement à Monaco depuis plusieurs années et j’ai toujours été très touché par les enfants malades et les orphelins. J’essaye de m’engager au maximum, de ne pas être simplement une façade.