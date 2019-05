Adrieeennneeee ! Ah non, pardon, Adrienne, c’était Rocky. Un cogneur de pacotille. Le mec que vous avez devant vous, lui, est l’une des deux superstars de la boxe mondiale: Saul “Canelo” Alvarez.

Le champion du monde unifié des poids moyens, oui m’sieur dames !Un type à qui l’on a fait le plus gros contrat de l’histoire du ring: 365 millions de dollars pour quelques combats. Alors “Canelo”, le Mexicain, quand il va chez Pirelli tâter de la gomme, on lui cause avec respect.On est TRÈS, TRÈS poli avec Môssieur Alvarez. Et Adrieeennneeee dans tout ça?

