PHOTOS. Le couple princier et le prince héréditaire Jacques de Monaco ont embrasé la barque de la Sainte-Dévote

Plusieurs centaines de Monégasques ont répondu présents, samedi soir, devant l’église Sainte Dévote, lors du traditionnel embrasement de la barque, en hommage à la martyre corse et sainte patronne de la Principauté.

Après l’arrivée des reliques sur une barque à voile dans le port, la procession est partie du quai Kennedy, où bon nombre de fidèles étaient présents, pour rejoindre le parvis de l’église.

Là, après le Très Saint Sacrement, le prince Albert II et la princesse Charlène, accompagnés du prince héréditaire Jacques, ont porté la toute première étincelle au brasier.

Un moment fort en émotion pour tous, ravis d’assister à cette ancienne tradition. Et encore plus enthousiastes de pouvoir saluer la famille princière.