PHOTOS. John Legend, Tony Parker, Jim Ratcliffe... Tapis rouge prestigieux au 71e gala de la Croix-Rouge à Monaco ce vendredi

En Principauté, et ce depuis sept décennies, le gala de la Croix-Rouge est assurément le rendez-vous qui unit le plus savamment l’institutionnel et le glamour pour réussir le cocktail de cette soirée caritative.

Le casting de cette 71e édition a respecté la recette d’un mélange entre hautes personnalités de la Principauté, décideurs internationaux, personnages politiques… et people!

Comme traditionnellement, les places les plus convoitées se situent autour du souverain et de la princesse Charlène.

Vendredi soir, ont notamment dîné à la table princière: le basketteur Tony Parker et son épouse; les animateurs de la soirée Karine Viard et Michel Drucker, ainsi que le chanteur John Legend; Pierre De Gaulle, petit-fils du général et son épouse; Francis Lui, PDG du groupe Galaxy Entertainment et son épouse; Pascal Grizot, créateur de la Ryder Cup de golf et son épouse; Jean-Léonard Taubert de Massy et Elena Goglio; Elhadj As Sy, secrétaire général de la fédération internationale de la Croix-Rouge monégasque.