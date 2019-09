PHOTOS. Jennifer Lopez, Spike Lee, Samuel L. Jackson.. L’incroyable anniversaire de Magic Johnson se poursuit à Saint-Tropez

Toute une nuée de grandes stars américaines n’auraient manqué l’occasion pour rien au monde. Il est vrai que Magic Johnson a mis le paquet pour les satisfaire. Rien n’a été laissé au hasard. En témoignent les photos et la satisfaction partagée par les invités. Boissons et nourriture à volonté bien sûr, mais aussi suites réservées à l’hôtel Byblos ou encore grand yacht de luxe pour transporter ses invités.

Si Jennifer Lopez a fait sensation avec son arrivée lundi, à Pampelonne avec son compagnon Alex Rodriguez, tout le gratin hollywoodien avait aussi fait le déplacement pour la deuxième party du soir.

Mais avant de s’y rendre, place à une petite virée en ville. Pour faire du shopping et se détendre avant la soirée de folie qui les attendait, ils ont été nombreux à flâner dans les ruelles du village. Samuel L. Jackson, accompagné d’une dizaine de personnes, a fait les boutiques avant de s’octroyer une petite pause dans les jardins ombragés de la maison Dior, baptisés Dior Des Lices.

Très vite reconnu par les passants, le célèbre acteur américain, qu’on a pu apercevoir dans Pulp Fiction, Django Unchained ou plus récemment dans Spider Man, s’est prêté au jeu des photos avant de s’éclipser sur une navette pour rejoindre son ami sur son bateau.

Plus loin, toujours dans le village, chapeau rose sur la tête et tee-shirt de la fédération française de football sur le dos, le scénariste, réalisateur et producteur américain Spike Lee, s’est lui aussi baladé, probablement pour se remettre des excès de la veille.

Enfin, les enfants de Magic Johnson, EJ et Elisa Johnson ont fait sensation en centre-ville. Ces deux gravures de mode, qui ne passent pas inaperçus, en ont mis plein la vue avec leurs tenues excentriques et à la pointe des tendances.

Privatisation des lieux