PHOTOS. Jacques et Gabriella facétieux sur le podium du E-Prix de Monaco

Ils n’ont même encore six ans et demi. Un âge ou tout moment est propice à l’amusement. Et le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ne s’en sont pas privés au terme du E-Prix. Faisant du podium le terrain de jeu, sans trop se soucier du protocole ou de la séquence officielle.

Les enfants du prince Albert II et de la princesse Charlène ont accompagné leur papa pour la remise des prix au vainqueur de la course électrique. À leur côté, leur cousine Kaia Rose Wittstock complétait le trio.

Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella n’étaient plus apparus en public depuis la célébration de la Sainte-Dévoté fin janvier.