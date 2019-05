PHOTOS. Cristiano Ronaldo ne passe pas inaperçu à Monaco

Nous supposions mercredi qu'il pourrait être tenté d'assister au Grand Prix de Monaco.

Les indices se précisent: le buteur portugais a été aperçu dans les stands cet après-midi aux côtés de Lewis Hamilton, le pilote de Mercedes, qui a d'ailleurs signé le meilleur temps des premiers essais libres ce jeudi matin sur le tourniquet monégasque.

Puis quelques minutes plus tard, l'attaquant vedette de la Juventus de Turin a été aperçu sur le toit terrasse de la Direction de course pour les seconds essais libres, aux côtés de son fils, Cristiano junior, et de sa compagne Georgina Rodriguez.