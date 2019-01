PHOTOS. 16 septembre 2014, le jour où Michel Legrand a épousé Macha Méril à Monaco

Ce matin là, c'est un couple fou amoureux d'ailleurs qui s'avance aux portes de la mairie de Monaco entouré d'une poignée de proches. Main dans la main, toute la cérémonie, ils montrent une complicité émouvante pour sceller leur amour, quarante ans après leur première rencontre.

C’était à Rio, au Brésil dans les années soixante pour un festival de cinéma. Une passion qui restera une brève idylle. Quatre décennies plus tard, quand leurs routes se croisent à nouveau, ils choisissent de ne plus se quitter et de célébrer cette union par le mariage.

