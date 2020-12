Philippe Labro: "Claude Brasseur, une tronche particulière et une voix merveilleuse"

"Ce personnage du commissaire Griffon avait été inventé par Jacques Labib, avec qui je travaillais à RTL. Et je l’ai présenté à l’écrivain Jean-Patrick Manchette, qui avait signé le scénario de "La Guerre des Polices" avec Claude Brasseur. Il nous a rejoint pour écrire et structurer le récit de "La Crime". Le producteur Alain Terzian m’avait contacté pour que je refasse du cinéma. On a réfléchi au casting et on a pensé à Claude. Je l’ai trouvé d’une inventivité rare. Il travaillait beaucoup en amont. Il prenait des notes, travaillait ses dialogues. Pour une séquence, il ne donnait pas forcément sur ce quoi nous nous étions arrêtés. Il inventait toujours quelque chose. Je crois qu’à l’époque, il était conseillé par un ancien de l’Actor’s Studio. Il avait une voix merveilleuse, une formidable diction. Il avait une tronche très particulière. Un sourire pétillant. J’ai vraiment un très bon souvenir de notre travail ensemble.

Sur le plan humain, comme beaucoup de comédiens, il était très généreux, donnant beaucoup avec ses camarades. Entre les prises de vue, il ne s’isolait pas. Il avait une faculté de proximité avec tout le monde. Il avait aussi le sens de la camaraderie, à l’exemple de ses copains, les Rochefort, Bedos, Yves Robert, réunis pour deux merveilleuses comédies, "Un Eléphant ça trompe énormément" et "Nous irons tous au paradis".

Claude aimait picoler, fumer, profiter au maximum de la vie. C’était l’héritage évident de son père, Pierre. Il y a dans le sang des Brasseur, un peu comme chez les Sardou, le goût du jeu. Et ce goût du jeu ne se limite pas à la salle de cinéma ou de théâtre, mais aussi à la vie. Je voudrais aussi souligner son talent inouï sur scène. Quand il a joué "Le Souper", la pièce de Jean-Claude Brisville, un très bon dramaturge, avec Claude Rich, il était ahurissant. Au théâtre, Brasseur était un monument. A une époque, les gens y allaient parce qu’il était à l’affiche. Son nom attirait beaucoup de monde. Et puis, il y a eu l’adaptation au cinéma du "Souper", le film d’Edouard Molinaro. Formidable aussi.".