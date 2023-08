Beauvallon, Saint-Jean-Cap-Ferrat... En famille sur la Côte d'Azur, Paul Belmondo se souvient de ses étés chez nous

Au détour des réseaux sociaux, on a vu qu’un habitué du coin était de passage. Paul Belmondo est presque un enfant de la région, tant il a passé d’été ici, avec son père. C’était l’époque où la Côte d’Azur était un mythe, et faisait autant briller les yeux alors, que les destinations les plus exotiques aujourd’hui.

L’ex-pilote de course automobile est aujourd’hui producteur de documentaires. Alors on lui a passé un coup de fil en voisins, histoire de savoir comment se sont passées ces vacances, et de parler un peu boulot.

Vous avez passé beaucoup d’étés ici, sur la Côte d’Azur. Quel est votre plus ancien souvenir?

Ça remonte à longtemps, mais le plus vieux souvenir, c’est certainement les vacances avec mon père et ma mère à Beauvallon. C’est le premier souvenir de vacances. Ensuite, il y a bien sûr les périodes que l’on a passées à Saint-Jean-Cap-Ferrat, pendant plusieurs années.

Comment se passent aujourd’hui ces vacances azuréennes?

Chaque année, nous essayons de réunir tous les enfants au moins une semaine. C’est, bien sûr, de plus en plus difficile, puisqu’ils ont tous leur vie, et leurs emplois du temps, ce qui complique. Mais on y arrive quand même. Cette fois nous étions à Cannes. Et c’est la première fois que Vahé, notre petit-fils qui est né l’année dernière, découvrait la région.

Quel est le programme de ces vacances?

C’est assez simple. Chacun fait un peu de sport le matin. Le midi, on déjeune ensemble à la maison, où au restaurant, et on passe beaucoup de temps à la maison. Surtout avec un petit. Et on profite des restaurants de la région.

Votre épouse, animatrice d’émissions culinaires, qui écrit des livres de cuisine, et qui a repris la carte de Gioia, le restaurant de Jean-Roch à Saint-Tropez, a cuisiné pour la famille?

Ma femme et mon fils Alessandro. J’ai la chance d’avoir deux chefs à la maison. Mais comme ce sont les vacances, on a essayé de ne pas trop les faire travailler.

Quelle influence ces séjours azuréens ont-ils eu sur votre carrière?

C’est au Grand Prix de Monaco, auquel j’ai assisté avec mon père, qu’est née l’envie de faire du sport automobile. Et je l’ai couru en 1994.

Vous avez produit un documentaire sur David Hallyday, lui aussi habitué de la Côte d’Azur. Comment est venue cette idée?

David avait envie de faire un docu, et je lui ai proposé de l’aider en le produisant. Même si nos vies sont différentes, il y a des choses que je peux comprendre, et je sais où aller, et quelles limites ne pas dépasser. Je pense qu’il avait confiance en moi et nous avons des points communs, au-delà de la célébrité de nos parents: le sport par exemple, on partage la même passion.

C’est le troisième film que vous produisez. Vous avez d’autres projets?

Oui, mais je n’en dirais pas plus. Il va falloir être patient, je prends mon temps pour faire ces films.

>> David Hallyday, film documentaire d’Eric Périssé, coproduit par Paul Belmondo. 1h32. Disponible sur MyCanal, en vidéo à la demande.