On vous raconte l'histoire folle de Michel Portail, l'Azuréen qui inspiré Jean-Luc Godard pour le rôle de Belmondo dans "A bout de souffle"

Article paru dans Nice-Matin en 2011.

"Mickel, c'était pas du genre à se laisser faire", se souvient Jean-Pierre Escande qui tient La Goëlettesur le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat. A un jet de fourchette de l'ancien restaurant de Mick, l'Américain de Saint-Jean: "Je le revois paradant au beau milieu de la terrasse de son snack, Le Croissant, dans sa tenue de marin US, son M16 en bandoulière. Toujours chargé! Mickel, il se disait colonel des Marines!"

Mais ses cinq barrettes dorées, ce drôle de Saint-Jeannois se les était "pentaillées". Pas plus colonel que ne l'était sœur Emmanuelle, Mick n'était même pas Ricain. Qu'importe, au début des années 90, ce Rocancourt d'un autre temps a réussi à abuser tout l'état-major de l'armée française... Avec la complicité de l'Oncle Sam.

Le jogging du vendredi

Pour peu que l'un de ses amis haut gradé parte à la retraite et Mick déroutait un croiseur de la Navy jusqu'en rade de Villefranche pour luir rendre les honneurs made in USA. Le faux colonel a même réussi à faire défiler un bataillon de vrais GI sur la place Masséna un 14 juillet !

"Mais n'allez pas croire que Mick avait également abusé le Pentagone, souffle un ancien officier du contre-espionnage français en poste à Nice. Si les Américains sont rentrés dans son jeu, c'est qu'ils y avaient un certain intérêt. Voire un intérêt certain à tirer profit de l'incroyable carnet d'adresse que Mick s'était constitué sur la Côte d'Azur."

"C'est sûr, confirme Jean-Pierre, il y avait toujours du beau monde à sa table. Toutes les huiles du coin venaient manger chez Mickel." A commencer par son "ami" le délégué militaire de l'époque et son aréopage d'officiers. Mick, de son vrai nom Michel Portail, avait dans ses relations une incroyable collection de galons. Constituée presque par hasard...

L'une des plus secrètes - et jusqu'à ce jour inédite - histoire d'espionnage sur la Côte d'Azur débute ainsi, non sans un petit coup de pouce du destin, un vendredi matin. Ce jour-là, comme tous les vendredis, les officiers du département se retrouvent à Saint-Jean pour leur footing hebdomadaire: le tour de la presqu'île des milliardaires à petites foulées, voilà qui donne grand soif!

C'est ainsi qu'un beau jour, l'état-major des armées sur la Côte vient s'attabler au Croissant. La collection de médailles et autres fourragères qui orne les murs du Croissant ne peut qu'interpeller les militaires. Ils interrogent Mickel, le patron, qui s'empresse de décliner grade et états de service.

Les innombrables anecdotes de campagne du volubile bistrotier de Saint-Jean séduisent les militaires azuréens.

A moins que ce ne soient ses manières pour le moins martiales. "Lorsque Mick trouvait que le service traînait en longueur, il chassait les clients à coups de Karcher", se souvient encore Jean-Pierre.

Toujours est-il que Le Croissant, à Saint-Jean, devient un peu le Mess des officiers azuréens. Les militaires de la Côte prennent pour habitude de s'y retrouver. Entre frères d'armes. Et le colonel Mick fait pour ainsi dire partie des rangs. Dieu sait combien d'indiscrétions censées demeurer secret défense ont été captées par les grandes oreilles du bistrotier de Saint-Jean avant qu'il ne soit enfin démasqué. Au gré d'une banale conversation. Une petite réunion inter-services de l'armée a été organisée. Chez Mick, ça va de soi.

A l'une des tables trois anciens officiers du renseignement militaire papotent:

- "Il parait qu'Arthur(1)part à la retraite...", lance l'un d'eux.

- "J'ai appris ça."

- "Et tu sais quand c'est, toi?"

C'est alors qu'intervient Mick, son plateau à la main: "Arthur, je le connais bien..." Et l'affable bistrotier s'empresse de livrer mille détails sur la vie du militaire en question... Sauf qu'Arthur, n'est pas un soldat comme les autres. C'est le successeur du colonel Nut, le patron des services secrets français (DGSE) dans la région.

"Le genre de mec dont on ne cite le nom qu'entre initiés, précise l'ancien officier du contre-espionnage. Même si l'on sait qu'Arthur n'est pas son vrai nom ! Comment ce foutu bistrotier pouvait-il connaître l'espion en chef de la Côte? On a commencé à gratter..."

A l'écran, Mick c'est Belmondo

Et il n'a pas fallu bien longtemps aux agents chargés de la surveillance du territoire pour reconstituer la véritable biographie de Mick, l'Américain de Saint-Jean. Né en 1924 dans le Nord de la France, Michel Portail avait bien immigré vers les États-Unis. La vingtaine athlétique, il s'était alors enrôlé dans les Marines, mais son tempérament pour le moins colérique lui avait valu plus de jours de "violon" que de décorations.

C'est d'ailleurs à Sing-Sing que Michel Portail a séjourné l'essentiel de son escapade américaine. Avant d'être expulsé. Retour en France, au début des années 50, à bord du "Libert". Le temps de la traversée, Michel Portail séduit une riche américaine... Et file à l'anglaise avec son vison argenté. Il utilise ce pécule pour acheter un pistolet à Vintimille.

De retour à Paris il vole une Ford Mercury à l'ambassade de Grèce, mais se fait rattraper sur une route de Pontoise par deux motards. Il tue alors l'agent Grimbert. Ce fait-divers sanglant inspirera Godard.

Dans A bout de souffle, Belmondo c'est... Michel Portail! Après des années à l'ombre des hauts murs, Portail décide de refaire sa vie au soleil. Le voici sur la Côte où il ouvre un petit restaurant avec l'aide de sa nouvelle compagne. C'est alors qu'il devient Mick. D'abord pour convaincre les bidasses de la Navy qui font escale à Villefranche de venir boire leur solde chez lui.

Demi-mensonge au départ. Peaufiné avec le temps. Jusqu'au vendredi où des militaires azuréens échouent en nage à sa table après leurs exercices hebdomadaires. Mick est désormais colonel ! Il le restera jusqu'à son décès en 1999. Bien que démasqué par le contre-espionnage français, Michel Portail ne sera pas dégradé sur la place publique.

Le général lyonnais commandant la région militaire Sud-Est se contentera de rappeler sévèrement à l'ordre ses officiers. Les murs de la caserne Filley en tremblent encore!

1. Le prénom a été changé pour préserver l'anonymat de cet agent des services secrets.