On vous explique pourquoi il n’y aura pas de Monte-Carlo Gala cette année

Cette année, la décision a été prise de ne pas tenir le Monte- Carlo Gala en raison de la crise internationale. Il nous semblait raisonnable de le mettre en pause au moins cette année dans ce contexte de guerre en Ukraine et d’instabilité internationale », confirme Olivier Wenden. Le vice-président de la Fondation Prince Albert II se fait le porte-voix du choix acté par le souverain et les équipes de ne pas organiser cette gigantesque soirée caritative à la fin du mois du septembre.

Lancé en 2017 pour soutenir les océans et rebaptisé en 2020 pour lever des fonds en direction de la santé planétaire, le Monte-Carlo Gala est devenu en cinq ans, un temps fort de la vie philanthropique monégasque.

Faire différemment

Aussi, nombreux étaient ceux qui attendaient les détails pour savoir quand se tiendrait cette soirée cette année après une édition spectaculaire en 2021, orchestrée pour la première fois dans la cour d’honneur du Palais princier, avec la présence magnétique de Sharon Stone. Mais aussi de Mélanie Laurent, d’Orlando Bloom ou du regretté Gaspard Ulliel.

"Nous avons estimé que le gala était peut-être un peu trop voyant dans ce climat international difficile", ajoute Olivier Wenden. Un choix stratégique compréhensible sur le plan de l’image. Mais qui peut être problématique sur le plan financier, au regard des cinq millions d’euros levés au cours de l’édition 2021, grâce aux convives réunis au Palais princier.



"Nous allons faire différemment", complète le vice-président de la fondation, confirmant que les levées de fonds se poursuivent par "des événements un peu plus intimes, privés, portés par des philanthropes qui soutiennent la fondation et que nous remercions car ils nous permettent de ne pas avoir de ruptures dans les projets menés et de continuer d’honorer nos engagements".

Et les engagements sont vastes pour la fondation qui, en 2021, a validé 21 nouveaux projets à accompagner dans le monde et qui a injecté près de 8 millions d’euros dans des actions autour de la biodiversité marine, terrestre, des changements climatiques et des projets environnementaux.

Deux évènements privés

Si le Monte-Carlo Gala n’est plus au calendrier de l’année 2022 et pourrait venir à l’avenir sous une nouvelle forme, cet automne deux évènements plus confidentiels le remplaceront dans l’optique de lever des fonds pour la FPAII.

Le premier est un dîner qui se tiendra à Monaco, le 1er octobre prochain, à l’hôtel Hermitage, dans une ambiance vénitienne avec un concert privé de Mika pour une centaine d’invités.

Le second, sera un Bal de l’Océan, le 28 octobre à Singapour, avec le soutien de l’ex-consul de Monaco sur place, Jacqueline Deromedi et de son fils Jean-Marc qui privatiseront pour l’occasion les salons du spectaculaire hôtel Marina Bay Sands, avec une vente aux enchères pour financer des projets en Asie.