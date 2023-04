"Normalement, je ne fais pas ce genre de connerie": le Niçois Georges-Alain Jones revient sur sa participation surprise dans "LOL"

C'est l'une des surprises et sûrement l'un des moments les plus drôles de la saison 3 de "LOL": lors de la carte joker de Laura Felpin, l'humoriste a fait appel au Niçois Georges-Alain Jones pour sa "carte joker".

Dans son sketch, la comique incarnait une monitrice d'auto-école qui organisait son pot de départ à la retraite avec d'anciens élèves. Parmi eux, l'ancien candidat emblématique de la Star Academy, avait qui elle reprenait à tue-tête le tube "Paris Latino".

Georges-Alain ça fait plus de 20 ans qu'il a la même énergie qu'un lundi matin. pic.twitter.com/kBxf2CkRhP — Jason Burne (@Monty_Brogan69) March 11, 2023

Dans une interview accordée à Konbini, Georges-Alain est revenu sur les coulisses de cette apparition.

"C'est juste Laura Felpin qui a été magicienne sur ce coup-là. Elle m'a attaqué direct sur mon Insta. Elle ne m'a pas mis dans des conditions où elle me caressait dans le sens du poil. Elle y est allée direct et j'ai trouvé ça assez courageux de sa part parce que généralement les gens sont au courant qu'il ne faut pas m'approcher pour ce genre de conneries", a-t-il expliqué.

"Elle me l'a tellement super bien vendu. Elle me disait qu'elle avait regardé à fond les saisons, qu'elle connaissait bien et que c'était un kif pour elle si je venais pour faire un clin d'oeil (...) Je lui ai renvoyé un message en lui disant: "Tu sais quoi? Normalement je ne fais pas, mais à toi je te dis oui parce que j'ai envie de te connaître et j'ai envie de rire"", a-t-il confié.

Je suis content de l'avoir fait

Une courte séquence qui fait le bonheur des réseaux sociaux depuis sa diffusion sur Amazon Prime. "Je n'ai pas compris. Il y a surtout eu les acteurs du truc, les comiques qui étaient là pour le délire. Ils m'ont fait une promo d'enfer ! Tout le monde a eu une sur-réaction. Même moi, si je me croise, franchement, je ne me regarde pas, j'en ai rien à faire. Et là, il y a eu une sur-réaction (...) Je suis content de l'avoir fait et on en a rigolé juste après, elle m'a rappelé pour me dire : 'Je suis désolée, je t'ai mis dans la merde'. Je lui ai dit : 'J'étais au courant, j'ai bien ri, t'inquiètes pas, il n'y a pas de problème'" a-t-il conclu.