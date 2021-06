Monaco va célébrer les dix ans du mariage princier... avec une mini-série

Dix ans déjà! Certains s’étonnent, en évoquant les souvenirs de ces 1er et 2 juillet 2011, qu’une décennie se soit déjà écoulée. C’est pourtant le cas, et dans quelques jours, le prince Albert II et la princesse Charlène célébreront leurs dix ans de mariage.

Pour l’occasion, c’est sous un format inédit que les équipes du Palais princier ont proposé de marquer cet anniversaire. En élaborant, dans le plus grand secret depuis plusieurs mois, une mini-série.

Le voile sur ce projet, qui retracera "les cérémonies et les réjouissances de l’été 2011, le parcours personnel des époux, leur rencontre ainsi que leur vie de famille aux côtés de leurs enfants" détaille le communiqué du Palais princier.

Le premier épisode de la mini-série sera lancé le 1er juillet, date anniversaire du mariage civil, sur les réseaux sociaux du Palais princier.

"Le couple princier souhaitant que ces moments heureux puissent être partagés par le plus grand nombre, un compte Instagram officiel et une chaîne YouTube seront créés à cette occasion" souligne le communiqué.