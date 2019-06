Michael Douglas au Festival TV de Monte-Carlo: "J’aime prendre des risques"

On n’usurpe pas un titre de monstre sacré, il s’impose.Dans le regard des autres, comme dans l’attitude de l’élu. Mardi, tous les objectifs étaient tournés vers Michael Douglas au Festival de télévision de Monte-Carlo. Gentleman, l’acteur américain a contenté tous les chasseurs d’autographes en matinée avant de charmer son auditoire en conférence de presse.N’éludant aucun thème, pas même sa maladie, l’aventurier de A la Poursuite du Diamant Vert, roi de la bourse dans Wall Street ou amant de Sharon Stone dans Basic Instinct a balayé 50 ans de carrière avec l’aisance des plus grands.

L'acteur a été récompensé d’une Nymphe de Cristal pour l’ensemble de sa carrière, remise des mains du prince Albert II.

Plus qu’une conférence, une master-class. Chapeau bas.

Dans quel contexte avez-vous débuté il y a 50 ans ?

J’ai débuté dans Les Rues de San Francisco (1972-1976) il y a 50 ans.À l’époque, il n’y avait que deux chaînes, NBC et CBS, puis cette nouvelle chaîne ABC où j’ai démarré et qui diffusait également Kung-Fu [avec David Carradine, de 1972 à 1975, NDLR]. Ce Festival, qui a 59 ans, était alors en avance sur son temps. C’était un pionnier.

Quel rôle a tenu la télévision dans votre carrière?

La télévision a été la cheville ouvrière de ma carrière et de nombreux comédiens.ça m’a permis d’acquérir une certaine discipline et de très bonnes connaissances des scénarios. J’ai appris ce qu’était d’être acteur ou producteur et la série a rencontré un énorme succès. Cette fiction a boosté ma carrière et pourtant, après quatre ans, j’ai quitté les plateaux pour rejoindre ceux du cinéma. Je me souviens que les gens pensaient que j’étais fou de lâcher cette série à succès car, à ce moment-là, c’était très compliqué pour un acteur de télé de percer au cinéma. Seuls Steve McQueen et Clint Eastwood avaient réussi cette transition. Tout le monde voulait être une star du grand écran car les gens devaient payer pour vous voir, alors que la télévision est gratuite, c’était ça qui faisait la différence.

Quelle est votre vision de la télévision d’aujourd’hui?

Quand on a voulu faire Ma Vie avec Liberace [histoire d’un virtuose du piano sortie en 2013, NDLR], aucun studio de cinéma n’a eu envie de s’aventurer dans un tel projet. Personne n’en voulait. Alors c’est finalement HBO qui en a fait un film pour la télévision. Un film qui a été incroyablement bien reçu par la critique et le public. Du coup, ça m’a fait réfléchir : quand vous voulez faire des choses indépendantes, trop pour une sortie grand public au cinéma, il y a la télévision et désormais le streaming. C’est un cadeau du ciel pour les créateurs qui veulent faire quelque chose qui prend du temps, développer des personnages, une œuvre qui n’a pas forcément le tempo frénétique d’un Marvel comme Ant-Man ou Avengers.

C’est ce qui vous a motivé à accepter La Méthode Kominsky?

Chuck Lorre, producteur de télévision et scénariste fantastique, est arrivé avec ce beau projet, pour Netflix, et c’était effectivement une très belle opportunité de faire mon retour à la télévision. Dans une comédie sans publicité, dont les épisodes peuvent faire 20, 30 ou 40 minutes, cela n’a pas d’importance… et du coup je me retrouve ici au Festival de télévision de Monte-Carlo, à recevoir ce prix qui honore une espèce de cycle de 50 ans de mes débuts télévisuels.