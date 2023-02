Mathieu Kassovitz est attendu au salon Magic à Monaco, ce week-end

Le Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC) a annoncé ce mercredi sur sa page Facebook la présence de l’acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz à l’occasion de l’édition 2023 qui se déroule ce week-end au Grimaldi Forum.

"On lui doit les films cultes La Haine, Les Rivières Pourpres ou encore Gothika. Plus récemment il est le rôle principal de la série à succès le Bureau des légendes", rappellent les organisateurs, précisant que Mathieu Kassovitz sera présent "en conférence et dédicaces".

Pour rappel, le salon Magic se tient les 25 et 26 février au Grimaldi Forum, de 9h à 19h. L’entrée est libre pour tous les visiteurs à condition de s’inscrire en amont sur le site https://www.magic-ip.com/.