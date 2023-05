"J'ai décidé de quitter TPMP": Mathieu Delormeau annonce son départ de l'émission de Cyril Hanouna

Un chroniqueur quitte la bande de Cyril Hanouna. Matthieu Delormeau, a annoncé sur Twitter qu'il quittait "définitivement TPMP et TPMP people", les deux émissions de C8 dans lesquelles il intervenait depuis bientôt sept ans.

"Je voulais vous remercier vous les téléspectateurs en espérant vous avoir diverti, amusé, touché, et je sais aussi parfois agacé, a-t-il écrit sans expliquer les raisons de son départ. Merci à C8, aux équipes, à l’antenne, la prod et évidemment à Cyril. La vie est belle et on a la chance d’en avoir plusieurs."

Âgé de 49 ans, l'animateur avait déjà quitté l'émission en 2020 avant de finalement faire son retour.