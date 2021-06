Mariani ou Muselier? Le message de Bernard Tapie aux électeurs de Paca avant le second tour des régionales

Dans un entretien accordé le mardi 22 juin au soir à Nice-Matin et Var-Matin, France Télévisions et La Provence, l'homme d'affaires prend clairement position. Bernard Tapie ne supporte pas l’idée de voir Thierry Mariani remporter la région Paca.

"Je dis aux électeurs de Paca que je suis fier qu’ils n’aient pas été fidèles aux sondages. J’ai combattu le Front national et Le Pen pendant des années. Le FN, qui est devenu RN, n’est pas le même. Sauf que quand on voit la composition de la liste en Paca, il y a des éminents historiques du Front bien placés. En Paca, ce n’est pas le RN, mais le FN (...) J’ai pensé que Mariani s’était fait avoir. J’ai compris hier qu’il se foutait du monde. Il a donné des instructions aux gens et menacé de leur tirer les oreilles. C’est un discours fasciste. Un électeur est majeur. Voter n’est pas un devoir, c’est un droit. C’est insultant. Il se croit où ? Ce n’est pas supportable. Il m’a écœuré."

"C’est la première fois que je m’engage en tant que patron de presse. Le métier de mes journalistes n’est pas de prendre position. Mais à partir du moment où on trompe, je dois prendre position (...) C’est l’avenir d’une des plus belles régions du monde qui est en jeu (...) Personne ne peut contester que la Région ait été bien gérée par l’équipe de Renaud Muselier. Les gens ont bien travaillé. Et le 14 juillet, ce sont les policiers municipaux de Nice qui défileront sur les Champs-Élysées pour leur action héroïque."

"Jean-Marie Le Pen, je l’ai combattu"

Comment Bernard Tapie explique-t-il le peu de prises de position comme la sienne ? "Il n’y a qu’un seul élément qui compte, c’est de savoir si on est légitime à le faire. Quand je parle de mon cancer à des gens qui l’ont, que je dis 'battez-vous', je ne suis pas légitime si je ne suis pas malade moi-même. Une grande partie des politiques ne sont plus légitimes à parler à ceux qui viennent d’en bas, parce qu’ils n’en viennent pas. Jean-Marie Le Pen, je l’ai combattu. Ce n’est pas nouveau. Je ne combattais plus Marine Le Pen ni le RN. Mais Mariani qui revient de je ne sais où, qui s’entoure de mecs du Front et tient les discours du Front, je suis là!"

Quant à l’abstention record, fait marquant du premier tour du scrutin, dimanche, il tempère : "Il faut chercher à comprendre et ne pas tomber dans les commentaires à l’emporte-pièce. On vient de vivre une période pendant laquelle il y a eu plus de 100.000 morts de la Covid. Depuis le début de la crise, c’est comme si un Airbus s’était écrasé tous les jours en France."

"Pour beaucoup de gens, cela a changé l’ordre des priorités. Cet élément peut justifier une partie de l’abstention. On s’attendait à ce que dans une période de contestation, le parti populiste fasse plus que d’habitude. Il a fait moins. Enfin, on ne pouvait pas imaginer que les régionales puissent être la répétition de la présidentielle."

Enfin, Bernard Tapie plaide pour l’image de "sa" Provence-Alpes-Côte d’Azur : "Cette région est exceptionnelle à tous les points de vue : artistique, sportif, sociologique… Elle ne peut pas appartenir à ces gens-là. Mon cœur bat à chaque instant ici, où j’ai tous mes enfants."