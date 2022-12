Louis et Marie Ducruet révèlent le sexe de leur premier enfant sur les réseaux sociaux

Quelques jours après avoir rendu public l’attente d’un heureux événement sur leurs comptes Instagram respectifs, par l’entremise de leur chien Pancake qui arborait un vêtement floqué "Soon to be big brother" ("Bientôt grand frère"), Marie et Louis Ducruet ont précisé ce week-end, toujours sur les réseaux sociaux, que leur bébé serait une fille en commentaire d’une photo de la baby shower de Marie Ducruet.

Le couple s’est uni religieusement en la cathédrale sur le Rocher en juillet 2019 et vit en Principauté. Louis Ducruet a fête ses 30 ans, le 26 novembre dernier. Son épouse Marie, passera, elle, le cap de la trentaine en fin d’année.