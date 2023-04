"LOL qui rit sort": pourquoi Blanche Gardin refuse "200.000 euros pour une journée de travail" sur Amazon

Blanche Gardin dans la prochaine saison de "LOL: qui rit sort", c'est non! Dans un long texte publié sur Facebook, l’actrice s’adresse ouvertement à Jeff Bezos, fondateur et président d’Amazon, en lui affirmant son "regret de devoir refuser [son] invitation à participer à la prochaine saison du jeu: “LOL: qui rit sort”"

Son excuse? L'équivalent du mythique "J'ai piscine". L'humoriste évoque un rendez-vous... chez le dentiste.

"En tant que troisième fortune mondiale, vous le savez, il faut de bonnes dents bien longues pour réussir dans ce monde", ironise-t-elle.

En réalité, Blanche Gardin dénonce dans son texte l'hallucinant cachet de 200.000 euros qui lui aurait été promis pour une journée de tournage en rapport aux 50.000 euros qui seraient reversés à son association en cas de victoire.

"Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200.000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne", écrit Blanche Gardin.

Et de poursuivre: "Ça me gêne de toucher, pour 8 heures de travail, cette somme affolante de la part d’une entreprise qui ne paye pas ses impôts en France (…) qui utilise la main-d’œuvre des camps de concentration ouïghours."

Elle termine alors en assurant que si Jeff Bezos la lit et découvre "des choses dont vous n’étiez pas au courant […] et que ça vous donne envie de repenser entièrement votre entreprise, alors peut-être que vous pourriez me réinviter ultérieurement. Et que je pourrais accepter. Lol."