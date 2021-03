Loana se confie sans aucun tabou sur son histoire sur RMC Story

Loft Story, cette émission de téléréalité qui a complètement changé le paysage audiovisuel français va fêter ses vingt ans en avril prochain. Dans cette aventure folle, une jeune Cannoise de 23 ans crève l’écran et remporte cette première saison, son nom: Loana.

Sa plastique et son style marquent toute une génération. On ne voit qu’elle. Après deux mois de huis clos et épié par la France entière, elle sort et découvre la folie médiatique autour de son personnage.

Il faut pouvoir l’encaisser. Le gérer. Mais en 2009 le conte de fées prend fin. Elle est retrouvée inconsciente dans son appartement parisien. C’est le début d’une descente aux enfers, qui ne s’arrêtera plus jamais.

Pour la première fois, Loana accepte de revenir sur sa vie dans La Face cachée de, une émission de RMC Story animée par Rachid M’Barki. Et pour la toute première fois, la jeune femme accepte de se confier sans aucun tabou sur son histoire.

À travers les témoignages et les révélations de ses proches, d’anciens camarades du Loft et de journalistes, découvrez la face cachée de celle qui restera à jamais l’icône de la téléréalité en France.

Des révélations

Tourmentée, celle qui était prise en charge le 22 février dans un état inquiétant à Hyères, a décidé de reprendre en main sa vie mais aussi de se réapproprier son corps. Face à la caméra, Loana se livre. Se confesse.

"Entre ma sortie du jeu et aujourd’hui, il s’est passé énormément de choses dans ma vie. Du bien mais aussi beaucoup de trahisons. Je souhaite raconter au public ce qu’il s’est réellement passé, sans aucun tabou", confie-t-elle à RMC Story.

On peut même s’attendre à certaines révélations. "J’ai décidé de faire une mise au point par rapport à tout ce que l’on raconte sur moi. Beaucoup prétendent me connaître et savoir ce que j’ai vécu. J’annoncerai de nouvelles révélations dans cette émission mais je peux déjà vous dire que je vais porter plainte contre ma mère et mon ex qui m’ont extorqué beaucoup d’argent."

À 43 ans, Loana Petrucciani, la Cannoise, a envie de tourner la page et d’avancer. À noter que C8 consacrera également un reportage inédit à Loana le jeudi 11 mars à 21h15.