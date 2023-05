L'influenceur russe Hasbulla, star des réseaux sociaux avec 8,6 millions d'abonnés sur Instagram, arrêté par la police

Vous connaissez peut-être son visage. Hasbulla Magomedov, un jeune influenceur russe, fan de MMA, âgé de 20 ans, et atteint de rachitisme, refait parler de lui. Il y a quelques semaines, celui qui regroupe 8,6M d'abonnés sur Instagram avait déjà suscité une polémique, en publiant sur sa chaîne Youtube une vidéo où on le voit volontairement maltraiter son chat. Il lui avait notamment tiré les oreilles et lui avait donné une claque.

Depuis, il s'était excusé, affirmant lui avoir "tiré les oreilles gentiment" et "aimer son chat", et estimant être "attaqué pour rien".

Un rodéo urbain après un mariage

Cette fois, c'est pour avoir participé à un rodéo urbain avec des amis qu'il est mis en cause. La scène s'est déroulée sur une route de la république russe du Daghestan, au sud-ouest du pays, à proximité de la Géorgie. Après plusieurs "drifts" ou "dérapages", Hasbulla et ses amis ont été interpellés par la police locale, en raison d'un certain nombre d'infractions au Code de la route.

L'influenceur et ses copains, qui ont passé quelques heures en garde à vue, ont justifié cette activité par la célébration du mariage d'un ami. Ils ont ensuite demandé pardon sur les réseaux sociaux.